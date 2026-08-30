Tak Gampang Jatuh Miskin, 5 Shio Ini Punya Naluri Kuat Mengelola Keuangan

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mencapai kesuksesan finansial. Ada yang mengandalkan kerja keras, kemampuan membaca peluang, kecermatan dalam mengatur pengeluaran, hingga keberanian mengambil keputusan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter berdasarkan shio kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk perjalanan seseorang dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung terbentuknya kondisi finansial yang kuat. Mereka dinilai mampu bekerja keras, menyusun strategi, menghindari keputusan yang terlalu berisiko, serta memanfaatkan peluang yang tersedia.

Namun, ramalan astrologi tentu merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut memiliki potensi besar dalam membangun kekayaan sekaligus menjaga kestabilan finansial.

1. Shio Monyet Shio Monyet dikenal sebagai pribadi yang cerdik dan memiliki kemampuan melihat berbagai kemungkinan. Karakter tersebut membuat mereka dinilai cukup piawai ketika harus mencari solusi dalam menghadapi persoalan pekerjaan maupun keuangan.

Mereka juga memiliki semangat tinggi untuk mencapai target. Kemampuan mengatur sesuatu secara terencana menjadi salah satu keunggulan yang dapat membantu mereka mengembangkan kondisi finansial secara bertahap.

Bukan hanya berusaha mendapatkan penghasilan, pemilik shio ini juga dipercaya mampu menyusun strategi untuk menyimpan dan mengembangkan uang. Jika dikelola secara disiplin, kebiasaan tersebut dapat menjadi fondasi menuju kemapanan dalam jangka panjang.

2. Shio Kerbau Shio Kerbau identik dengan ketekunan, kesabaran, dan konsistensi. Mereka cenderung tidak mengharapkan hasil secara instan dan bersedia menjalani proses panjang demi memperoleh kehidupan yang lebih stabil.