Jika Anda Ingin Memperkuat Pikiran Seiring Bertambahnya Usia, Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai lebih memperhatikan kesehatan fisik—olahraga, pola makan, dan istirahat. Namun, sering kali kita lupa bahwa kesehatan mental dan kekuatan pikiran juga membutuhkan perhatian yang sama. Pikiran yang tajam, fleksibel, dan resilien bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kebiasaan sehari-hari yang kita bangun dan pelihara.



Psikologi modern menunjukkan bahwa ada beberapa kebiasaan yang diam-diam melemahkan kemampuan kognitif, mempercepat penurunan mental, dan membuat kita lebih rentan terhadap stres serta kecemasan.



Dilansir dari Expert Editor, jika Anda ingin tetap tajam secara mental hingga usia lanjut, berikut tujuh kebiasaan yang sebaiknya Anda tinggalkan mulai sekarang.



1. Terlalu Sering Multitasking



Banyak orang menganggap multitasking sebagai tanda produktivitas tinggi. Padahal, penelitian psikologi menunjukkan sebaliknya. Otak manusia tidak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus. Ketika Anda berpindah-pindah tugas, otak sebenarnya sedang “beralih” dengan cepat, yang justru menguras energi mental.



Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat menurunkan kemampuan konsentrasi dan daya ingat. Untuk memperkuat pikiran, biasakan fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Ini melatih otak untuk bekerja lebih dalam dan efisien.



2. Kurang Tidur Secara Konsisten



Tidur bukan sekadar istirahat, tetapi proses penting bagi otak untuk memperbaiki diri. Selama tidur, otak membersihkan racun, memperkuat koneksi saraf, dan menyimpan memori.



Kurang tidur secara terus-menerus dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, kesulitan fokus, dan bahkan meningkatkan risiko gangguan neurodegeneratif. Jika Anda ingin menjaga ketajaman pikiran, prioritaskan tidur berkualitas 7–8 jam setiap malam.



3. Menghindari Tantangan Mental



Otak seperti otot—semakin sering digunakan, semakin kuat. Kebiasaan menghindari tantangan mental, seperti belajar hal baru atau memecahkan masalah, dapat membuat kemampuan berpikir menurun lebih cepat.



Banyak orang merasa nyaman dengan rutinitas yang sama setiap hari. Namun, tanpa stimulasi baru, otak menjadi “malas”. Cobalah membaca buku baru, belajar bahasa asing, bermain teka-teki, atau mencoba keterampilan baru untuk menjaga otak tetap aktif.



4. Terlalu Banyak Konsumsi Informasi Pasif



Scrolling media sosial selama berjam-jam mungkin terasa santai, tetapi sebenarnya dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis. Konsumsi informasi yang pasif membuat otak hanya menerima, tanpa menganalisis atau memproses secara mendalam.



Psikologi menyarankan untuk lebih selektif dalam mengonsumsi informasi. Gantilah sebagian waktu scrolling dengan aktivitas yang lebih aktif secara mental, seperti menulis, berdiskusi, atau membaca secara reflektif.



5. Mengabaikan Kesehatan Emosional



Emosi yang tidak dikelola dengan baik—seperti stres kronis, kecemasan, atau kemarahan—dapat berdampak langsung pada fungsi otak. Hormon stres seperti kortisol, jika terus-menerus tinggi, dapat merusak area otak yang berperan dalam memori dan pembelajaran.



Melatih kesadaran diri, meditasi, atau sekadar berbicara dengan orang terpercaya dapat membantu menjaga keseimbangan emosional. Pikiran yang kuat tidak hanya cerdas, tetapi juga stabil secara emosional.



6. Kurang Interaksi Sosial



Manusia adalah makhluk sosial, dan interaksi dengan orang lain merupakan stimulasi penting bagi otak. Percakapan, empati, dan hubungan sosial membantu menjaga fungsi kognitif tetap aktif.



Isolasi sosial, terutama dalam jangka panjang, dikaitkan dengan penurunan kemampuan berpikir dan peningkatan risiko demensia. Luangkan waktu untuk berinteraksi—baik dengan keluarga, teman, maupun komunitas.



7. Berpikir Negatif Secara Berulang



Pola pikir negatif yang terus-menerus, seperti overthinking atau self-doubt, dapat menjadi kebiasaan yang melemahkan mental. Pikiran yang dipenuhi kekhawatiran membuat otak bekerja dalam mode “bertahan”, bukan “berkembang”.



Psikologi positif menekankan pentingnya melatih pola pikir yang lebih konstruktif. Ini bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi melihatnya dengan perspektif yang lebih seimbang dan solutif.





Memperkuat pikiran seiring bertambahnya usia bukanlah sesuatu yang mustahil. Justru, ini adalah proses yang sangat mungkin dicapai dengan kesadaran dan perubahan kebiasaan kecil yang konsisten.



Dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang melemahkan—seperti multitasking berlebihan, kurang tidur, hingga pola pikir negatif—Anda memberi ruang bagi otak untuk berkembang, beradaptasi, dan tetap tajam dalam jangka panjang.



