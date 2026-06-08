5 Kebiasaan Sehat di Pagi Hari yang Dilakukan Sebelum Jam 7 untuk Tingkatkan Energi Sepanjang Hari

Kebiasaan sehat di pagi hari yang dilakukan sebelum jam 7 untuk tingkatkan energi / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Kebiasaan pagi yang dilakukan sebelum jam 7 terbukti memiliki dampak nyata pada tubuh sehat, tingkat energi, dan kualitas keputusan yang dibuat sepanjang hari.
Orang-orang sehat tidak selalu bangun pukul lima pagi, namun mereka konsisten menjalankan rutinitas kecil yang secara diam-diam mengatur fondasi hari mereka.
Kebiasaan-kebiasaan sederhana sebelum jam 7 ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang tindakan kecil yang terus-menerus membangun kesehatan dari dalam.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (8/6), berikut lima kebiasaan pagi yang secara konsisten dilakukan oleh orang-orang sehat sebelum jam 7 namun sering dilewatkan oleh kebanyakan orang.
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1. Mendapatkan paparan cahaya terang di pagi hari
Keluar rumah dan mendapatkan cahaya terang segera setelah bangun tidur adalah salah satu kebiasaan pagi paling berdampak yang bisa dilakukan untuk kesehatan.
Riset menunjukkan bahwa orang yang terpapar cahaya terang di pagi hari memiliki indeks massa tubuh yang lebih rendah terlepas dari pola makan atau olahraga mereka.
Dr. Phyllis C. Zee dari Northwestern University menjelaskan bahwa seseorang membutuhkan sekitar 500 lux cahaya untuk mendapatkan manfaat nyata bagi tubuh.
Langit berawan pun bisa memberikan lebih dari 1.000 lux cahaya, membuktikan bahwa kamu tidak harus menunggu hari cerah untuk mendapatkan manfaat ini.
Paparan cahaya pagi juga mendorong pelepasan melatonin lebih awal di malam hari, sehingga memudahkan tubuh untuk tertidur lebih cepat dan lebih nyenyak.
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