6 Kebiasaan Orang yang Secara Alami Tenang dalam Mengatasi Kecemasan Menurut Psikologi

Kebiasaan orang yang tenang dalam mengatasi kecemasan menurut psikologi (Magnific/Benzoix)
JawaPos.com - Psikologi mengungkap bahwa orang yang secara alami tenang memiliki kebiasaan-kebiasaan sederhana yang membantu mereka mengelola kecemasan sebelum ia mengambil alih.
Kebiasaan-kebiasaan ini dikenal sebagai teknik grounding, yaitu strategi menghubungkan diri dengan momen saat ini untuk meredam gejala kecemasan secara efektif.
Di tengah budaya yang semakin kompetitif dan penuh tekanan, menguasai cara mengatasi kecemasan menjadi keahlian hidup yang sangat penting dan bisa dipelajari.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (8/6), berikut enam kebiasaan sederhana yang secara konsisten dipraktikkan oleh orang-orang yang secara alami tenang berdasarkan sudut pandang psikologi.
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1. Menggunakan indra untuk tetap hadir di momen saat ini
Teknik melibatkan semua indra adalah cara efektif untuk menghentikan pikiran yang berputar dan membawa perhatian kembali ke momen yang nyata.
Caranya adalah menemukan satu hal yang bisa dikecap, dua hal yang bisa dicium, tiga hal yang bisa didengar, empat hal yang bisa dilihat, dan lima tekstur yang bisa disentuh.
Yang terpenting adalah meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan setiap indra, bukan sekadar menyebutkannya secara mental tanpa keterlibatan penuh.
2. Menanam kaki dengan kuat ke lantai
Duduk di kursi sambil menekan kaki dengan kuat ke lantai dan mengambil beberapa napas dalam adalah cara sederhana namun sangat efektif menenangkan pikiran.
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