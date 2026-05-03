Orang yang Menekan Pasta Gigi dari Bawah Biasanya Menunjukkan 6 Ciri Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Kebiasaan kecil sehari-hari sering kali dianggap sepele. Salah satunya adalah cara seseorang menekan pasta gigi. Ada yang memencet dari tengah, dari atas, atau dengan sembarangan. Namun, ada juga tipe orang yang selalu menekan pasta gigi dari bagian bawah secara rapi dan konsisten.



Ternyata, menurut sudut pandang psikologi perilaku, kebiasaan sederhana ini bisa mencerminkan karakter dan pola pikir seseorang. Meskipun tidak bersifat mutlak, beberapa penelitian dan teori psikologi menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan kecil dengan kepribadian.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat enam ciri yang biasanya dimiliki oleh orang yang menekan pasta gigi dari bawah:



1. Terorganisir dan Suka Kerapian



Orang yang menekan pasta gigi dari bawah cenderung memiliki sifat terorganisir. Mereka menyukai keteraturan dan tidak nyaman dengan sesuatu yang berantakan.



Kebiasaan menggulung atau menekan dari bawah menunjukkan bahwa mereka ingin segala sesuatu berjalan secara sistematis, termasuk dalam hal-hal kecil. Biasanya, mereka juga memiliki ruang kerja atau kamar yang rapi dan tertata.



2. Berpikir Efisien



Menekan pasta gigi dari bawah adalah cara paling efisien untuk memastikan isi tabung digunakan secara maksimal tanpa terbuang.



Orang dengan kebiasaan ini cenderung memiliki pola pikir yang efisien. Mereka suka mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik itu waktu, uang, maupun energi. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sering mencari cara tercepat dan paling efektif untuk menyelesaikan sesuatu.



3. Perfeksionis dalam Batas Tertentu



Kerapian dalam menekan pasta gigi bisa menjadi tanda kecenderungan perfeksionis. Mereka ingin segala sesuatu terlihat “benar” dan sesuai dengan standar mereka.



Namun, biasanya perfeksionisme ini masih dalam batas sehat. Mereka tidak hanya mengejar kesempurnaan, tetapi juga tetap realistis dalam bertindak.



4. Memiliki Kontrol Diri yang Baik



Kebiasaan ini juga menunjukkan tingkat kontrol diri yang cukup tinggi. Dibutuhkan konsistensi untuk selalu menekan dari bawah, terutama ketika sedang terburu-buru.



Orang-orang ini cenderung mampu mengendalikan impuls dan lebih disiplin dalam kebiasaan sehari-hari. Mereka tidak mudah bertindak sembarangan.



5. Detail-Oriented (Memperhatikan Hal Kecil)



Tidak semua orang peduli dengan cara memencet pasta gigi. Namun bagi mereka yang melakukannya dengan rapi, detail kecil tetap penting.



Mereka biasanya teliti dalam pekerjaan dan memperhatikan hal-hal yang sering diabaikan orang lain. Ini membuat mereka cocok dalam pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi.



6. Cenderung Bertanggung Jawab



Orang yang menjaga pasta gigi tetap rapi biasanya juga memiliki rasa tanggung jawab yang baik, terutama jika tinggal bersama orang lain.



Mereka sadar bahwa kebiasaan kecil bisa berdampak pada kenyamanan bersama. Karena itu, mereka berusaha menjaga hal-hal kecil tetap tertib dan tidak mengganggu orang lain.



Meskipun menarik, penting untuk diingat bahwa kebiasaan seperti menekan pasta gigi bukanlah indikator mutlak kepribadian seseorang. Psikologi manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar satu perilaku kecil.



