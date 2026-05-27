Jika Anda Telah Mencapai Salah Satu dari 7 Hal Ini dalam Hidup, Anda Lebih Sukses daripada Orang Rata-Rata Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era media sosial, definisi sukses sering kali terasa sempit. Banyak orang mengukur keberhasilan dari jumlah uang, jabatan tinggi, mobil mewah, atau seberapa sering seseorang terlihat “bahagia” di internet. Akibatnya, banyak orang merasa tertinggal, padahal sebenarnya mereka telah mencapai banyak hal penting dalam hidup.
Psikologi modern justru menunjukkan bahwa kesuksesan tidak selalu berkaitan dengan kekayaan atau popularitas. Para ahli menemukan bahwa kualitas hidup, kesehatan mental, hubungan sosial, dan kemampuan mengatasi tekanan sering kali menjadi indikator keberhasilan yang jauh lebih kuat dibanding sekadar status materi.
Dilansir dari Expert Editor, ada beberapa tanda sederhana yang sering tidak disadari seseorang sebagai bentuk kesuksesan nyata.
Bahkan jika Anda hanya mencapai salah satu dari hal-hal berikut, kemungkinan besar Anda sudah lebih sukses daripada rata-rata orang. Berikut penjelasannya.
1. Anda Memiliki Ketahanan Mental Saat Menghadapi Masalah
Hidup tidak pernah berjalan mulus sepanjang waktu. Semua orang mengalami kegagalan, kehilangan, tekanan, dan masa sulit. Namun yang membedakan seseorang bukanlah seberapa sedikit masalah yang ia hadapi, melainkan bagaimana ia bangkit setelah jatuh.
Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai resilience atau ketahanan mental.
Orang yang tangguh secara mental tidak berarti tidak pernah sedih atau kecewa. Mereka tetap merasakan emosi negatif, tetapi tidak membiarkan dirinya terpuruk terlalu lama. Mereka belajar, menyesuaikan diri, lalu melanjutkan hidup.
