10 Kuliner Legendaris Surabaya yang Wajib Dicoba, Dari Rawon Setan hingga Es Krim Zangrandi

JawaPos.com - Surabaya tidak hanya dikenal sebagai Kota Pahlawan, tetapi juga sebagai surga kuliner yang menawarkan beragam cita rasa khas Jawa Timur.

Dari makanan berkuah yang kaya rempah hingga hidangan berbumbu petis yang autentik, setiap sudut kota ini menyimpan pengalaman kuliner yang mampu memanjakan lidah.

Keunikan kuliner Surabaya terletak pada perpaduan rasa gurih, manis, pedas, dan kaya bumbu yang sulit ditemukan di daerah lain.

Banyak tempat makan legendaris bahkan telah bertahan selama puluhan tahun dan tetap menjadi favorit warga lokal maupun wisatawan.

Bagi Anda yang berencana menjelajahi kuliner Kota Pahlawan, berikut 10 kuliner legendaris Surabaya yang wajib masuk dalam daftar kunjungan yang dirangkum dari Google Maps pada Selasa (02/06).

1. Rawon Setan - Embong Malang Rawon Setan menjadi salah satu ikon kuliner paling terkenal di Surabaya.

Tempat makan ini dikenal sebagai pelopor rawon malam hari yang selalu ramai dikunjungi pencinta kuliner dari berbagai daerah.

Daya tarik utamanya terletak pada kuah hitam pekat berbahan kluwek yang memiliki cita rasa gurih dan kaya rempah.

Potongan daging sapi yang digunakan juga terkenal besar dengan tekstur yang empuk sehingga mudah dinikmati.