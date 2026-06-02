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Niko Sulpriyono
Rabu, 3 Juni 2026 | 06.23 WIB

Bikin Rela Antre, 10 Kuliner Legendaris Surabaya Ini Sudah Memikat Pecinta Makanan Selama Puluhan Tahun

Ilustrasi Makanan (Freepik) - Image

Ilustrasi Makanan (Freepik)

JawaPos.com - Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan kekayaan kuliner terbaik di Indonesia. 

Tidak hanya menawarkan makanan khas Jawa Timur yang kaya rempah, Kota Pahlawan juga memiliki banyak tempat makan legendaris yang mampu bertahan lintas generasi. 

Bahkan, beberapa di antaranya telah menjadi destinasi wajib bagi wisatawan yang ingin merasakan cita rasa autentik Surabaya.

Di tengah menjamurnya restoran dan kafe modern, sejumlah kuliner legendaris tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. 

Konsistensi rasa, resep turun-temurun, dan kualitas bahan yang terjaga menjadi alasan mengapa tempat-tempat makan ini masih ramai dikunjungi hingga sekarang.

Mulai dari hidangan tradisional hingga sajian peranakan yang menggugah selera, berikut 10 kuliner legendaris Surabaya yang telah memikat pecinta makanan selama puluhan tahun dan layak masuk dalam daftar kunjungan Anda yang dirangkum dari Google Maps pada Selasa (02/06).

1. Nasi Krawu Nginden Permata Ibu Nunuk

Bagi pencinta kuliner khas Jawa Timur, Nasi Krawu Nginden Permata Ibu Nunuk merupakan salah satu destinasi yang tidak boleh dilewatkan. 

Meski nasi krawu berasal dari Gresik, tempat ini berhasil menjadi salah satu lokasi paling populer untuk menikmati hidangan tersebut di Surabaya.

Seporsi nasi krawu disajikan dengan nasi hangat di atas daun pisang yang memberikan aroma khas. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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