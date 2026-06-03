17 Kuliner Malang yang Wajib Dicoba di Tahun 2026: Enak, Legendaris, dan Selalu Jadi Favorit Warga Lokal

JawaPos.com - Malang tidak hanya terkenal dengan udara sejuk dan destinasi wisatanya, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner yang sudah melegenda.

Mulai dari makanan tradisional khas Malang, kuliner kaki lima, hingga restoran bersejarah yang telah bertahan puluhan tahun, semuanya menawarkan pengalaman kuliner yang sulit dilupakan.

Jika kamu berencana berlibur ke Kota Malang pada 2026, berikut rekomendasi kuliner legendaris dan viral yang wajib masuk daftar kunjungan Anda seperti dilansir dari kanal YouTube 10 Best Id.

1. Warung Mekar Jaya

Warung Mekar Jaya yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 28, Lowokwaru, dikenal sebagai pelopor nasi genjes di Malang.

Hidangan ini terdiri dari nasi gurih yang dicampur daun jeruk, ikan teri, serta berbagai pilihan lauk seperti cakalang, cumi, daging sapi, hingga telur dadar.

Meski mengusung konsep kaki lima sederhana, tempat ini selalu ramai pengunjung. Warung buka mulai pukul 17.00 hingga 04.00 WIB dengan harga menu mulai Rp16.000.

2. Mie Bakar Cobek Kawitan

Bagi pecinta mi, Mie Bakar Cobek Kawitan di kawasan Candi Panggung menjadi destinasi yang patut dicoba.

Keunikan tempat ini terletak pada penyajian mi bakar di atas cobek dengan berbagai varian rasa seperti sambal hijau, cumi hitam, keju, udang, hingga ati ampela.

Selain menu utama, tersedia pula dimsum, gyoza, pangsit goreng, dan aneka minuman segar. Harga makanan di sini sangat terjangkau, mulai Rp8.000 per porsi.

3. Sego Sambal Cak Uut

Sego Sambal Cak Uut menjadi salah satu kuliner favorit pencinta makanan pedas. Berlokasi di Jalan Simpang Raya Langsep No. 30, warung ini terkenal dengan sambal tomat segar yang dipadukan kacang panjang mentah dan tempe.

Pilihan lauknya beragam, mulai dari ayam goreng, lele, udang, cakalang, cumi hitam, hingga paru balado. Harga per porsi berkisar antara Rp18.500 hingga Rp39.500.