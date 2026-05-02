3 Kebiasaan Kecil yang Membuat Seseorang Lebih Dihargai Karena Memiliki Batasan yang Jelas

JawaPos.Com - Rasa dihargai sering kali tidak datang dari apa yang dimiliki, melainkan dari bagaimana seseorang memperlakukan dirinya sendiri.

Cara seseorang menetapkan batasan menjadi sinyal yang kuat bagi orang lain tentang bagaimana mereka seharusnya bersikap.

Tanpa batasan yang jelas, kebaikan hati mudah disalahartikan sebagai kelemahan, dan perhatian yang tulus bisa dianggap sebagai sesuatu yang selalu tersedia tanpa syarat.

Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga batasan bukan berarti menjauh atau menjadi pribadi yang kaku.

Sebaliknya, hal ini merupakan bentuk kesadaran diri yang sehat. Batasan membantu menjaga energi, waktu, dan emosi agar tidak terkuras secara berlebihan.

Menariknya, kebiasaan kecil yang tampak sederhana justru memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap ini.

Dilansir dari Yourtango, inilah tiga kebiasaan kecil yang membuat seseorang lebih dihargai karena memiliki batasan yang jelas.

1. Berani Mengatakan “Tidak” Tanpa Merasa Bersalah

Mengatakan “tidak” sering kali terasa sulit, terutama ketika berhadapan dengan orang terdekat atau situasi yang menuntut.

Dorongan untuk menyenangkan semua orang bisa membuat seseorang mengabaikan kebutuhan diri sendiri.

Namun, kebiasaan untuk menolak dengan cara yang sopan justru menjadi tanda kedewasaan emosional.

Ketika seseorang mampu mengatakan “tidak” tanpa merasa bersalah, ia menunjukkan bahwa dirinya memahami prioritas.

Penolakan bukan bentuk penolakan terhadap orang lain, melainkan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri.

Cara penyampaian yang tenang dan jelas membuat orang lain lebih mudah memahami batas tersebut.