Terapkan Etika Media Sosial: Inilah 8 Batasan yang Selalu Dijaga Orang-orang dengan Wibawa dan Privasi Tinggi

Ilustrasi orang yang berwibawa dengan privasi tinggi. (Pexel/Bethany Ferr)
JawaPos.com - Orang dengan wibawa dan privasi tinggi, tentu memiliki batasan dalam segala hal tak terkecuali dalam bermedia sosial.
Penting untuk diingat bahwa di era digital yang serba terbuka ini, tidak semua orang merasa perlu membagikan kehidupan pribadinya di media sosial.
Justru menurut perspektif psikologi, individu yang jarang memposting kehidupan personal seringkali memiliki batasan yang sehat dan kuat.
Mereka bukan antisosial, bukan pula tertutup berlebihan. Sebaliknya, mereka memahami cara menjaga wibawa, energi, dan privasi di tengah arus informasi yang begitu cepat.
Seperti yang dijelaskan di laman GE Editing, inilah delapan batasan yang umumnya dijaga oleh orang-orang berwibawa dengan privasi tinggi di media sosial.
1. Paham Batasan antara Koneksi dan Kinerja
Orang yang berwibawa memahami bahwa koneksi di media sosial tidak selalu sama dengan kedekatan nyata.
Mereka bisa terhubung dengan banyak orang secara profesional tanpa harus membuka detail kehidupan pribadinya.
Dalam psikologi sosial, terdapat perbedaan antara hubungan berbasis performa (performance-based connection) dan hubungan emosional yang intim.
Individu dengan batasan sehat mampu membedakan keduanya. Mereka tahu bahwa media sosial sering kali menjadi panggung profesional, bukan ruang curhat pribadi.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven