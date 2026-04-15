Mengapa Menetapkan Batas pada Anak Terasa Sulit? Tiga Faktor Psikologis yang Sering Terlewat

JawaPos.com - Menetapkan batas kepada anak sering kali menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pola asuh.

Dalam praktiknya, banyak orang tua merasa sudah berusaha tegas, namun respons anak justru menunjukkan penolakan atau ketidakpatuhan.

Situasi ini kerap menimbulkan kebingungan, bahkan keraguan terhadap pendekatan yang digunakan.

Padahal, kesulitan tersebut tidak selalu berasal dari perilaku anak itu sendiri. Dalam banyak kasus, ada faktor psikologis yang tidak disadari oleh orang tua.

Faktor-faktor ini memengaruhi cara Anda menetapkan batas, menyampaikan aturan, hingga merespons perilaku anak dalam situasi tertentu.

Memahami akar permasalahan ini menjadi langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan anak.

Dengan pendekatan yang tepat, Anda tidak hanya mampu menetapkan batas secara efektif, tetapi juga membantu anak berkembang dengan rasa aman, mandiri, dan percaya diri.

1. Anda Belum Memahami Nilai yang Anda Pegang

Menetapkan batas tanpa memahami nilai pribadi sering kali membuat keputusan terasa tidak konsisten.

Nilai adalah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan, sedangkan tujuan hanya berfokus pada hasil akhir.