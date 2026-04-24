3 Kebiasaan Langka yang Diam-Diam Dimiliki Orang dengan Batasan Diri Kuat — Kunci Hidup Tenang Tanpa Rasa Bersalah dan Tekanan Sosial (UNSPLASH)
JawaPos.com - Di tengah kehidupan yang terus menuntut kita untuk selalu hadir, membantu, dan memberi tanpa henti, ada satu keterampilan yang sering kali terasa sulit namun justru sangat menentukan kualitas hidup seseorang, seperti kemampuan menetapkan batasan.
Banyak orang terjebak dalam dilema antara ingin menjadi pribadi yang baik dan takut dianggap egois, hingga akhirnya mengorbankan diri sendiri tanpa sadar.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan sikap, melainkan juga menyangkut kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan hubungan jangka panjang.
Dalam tekanan sosial dan ekspektasi yang terus meningkat, mereka yang mampu menjaga batasan justru tampil lebih tenang, tegas, dan tidak mudah terkuras energinya.
Berdasarkan ulasan dari YourTango, ada tiga kebiasaan langka yang menjadi ciri khas orang-orang dengan batasan diri yang luar biasa kuat.
1. Mereka Menentukan dengan Jelas Apa yang Layak Mereka Tanggung — dan Apa yang Tidak
Hidup memang penuh dengan tuntutan, tetapi orang dengan batasan yang sehat tidak serta-merta menerima semuanya. Mereka mampu membedakan antara membantu dalam situasi penting dan terus-menerus menanggung tanggung jawab orang lain yang seharusnya bukan milik mereka.
Ada kesadaran bahwa tidak semua permintaan harus dipenuhi, terutama jika itu mulai mengorbankan kesehatan fisik dan mental.
Mereka memahami kapan harus hadir sepenuhnya, dan kapan harus mundur untuk menjaga diri sendiri.
Alih-alih merasa bersalah, mereka justru melihat batasan sebagai bentuk strategi hidup. Mereka tetap peduli, tetapi tidak sampai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri.
