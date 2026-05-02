10 Kebiasaan Unik yang Sering Dimiliki Orang dengan Tingkat Kecerdasan Tinggi

JawaPos.Com - Ketika berbicara tentang kecerdasan, bayangan yang muncul sering kali berkaitan dengan nilai akademik tinggi atau kemampuan berpikir cepat.

Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Kecerdasan sering kali tercermin dari kebiasaan sehari-hari yang tampak sederhana, bahkan terkadang dianggap aneh oleh orang lain.

Pola-pola kecil inilah yang diam-diam menjadi fondasi cara berpikir yang lebih dalam, fleksibel, dan kreatif.

Kebiasaan-kebiasaan unik tersebut bukan sekadar kebetulan. Pola tersebut terbentuk dari cara seseorang memproses informasi, merespons lingkungan, hingga mengelola emosi dan rasa ingin tahu.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kebiasaan unik yang sering terlihat pada individu dengan tingkat kecerdasan tinggi.

1. Sering Berbicara dengan Diri Sendiri

Kebiasaan berbicara dengan diri sendiri sering disalahpahami sebagai sesuatu yang aneh atau bahkan dianggap tanda kesepian.

Padahal, dalam banyak kasus, ini justru merupakan bentuk dari proses berpikir yang aktif dan sehat.

Saat seseorang berbicara dengan dirinya sendiri, sebenarnya ia sedang mencoba mengurai isi kepalanya yang kompleks menjadi sesuatu yang lebih terstruktur.

Aktivitas ini seperti “rapat internal” yang membantu seseorang menyusun prioritas, mengevaluasi keputusan, hingga mencari solusi atas masalah yang dihadapi.

Bahkan, dalam beberapa penelitian psikologi, self-talk terbukti membantu meningkatkan fokus dan kinerja, terutama saat menghadapi situasi sulit.

Orang yang terbiasa melakukan ini biasanya lebih sadar terhadap apa yang mereka pikirkan dan rasakan.

Mereka tidak hanya bereaksi terhadap situasi, tetapi juga mencoba memahami alasan di balik setiap tindakan yang mereka ambil.

2. Menyukai Waktu Sendiri