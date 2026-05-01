7 Tanda Anda Sudah Melampaui Kinerja Rata-Rata di Tempat Kerja Tanpa Anda Disadari

JawaPos.Com - Rutinitas kerja sering membuat seseorang sulit menilai sejauh mana dirinya berkembang.

Hari demi hari berjalan dengan tugas yang terus datang, target yang harus dicapai, dan tanggung jawab yang tidak pernah benar-benar berhenti.

Dalam kondisi seperti ini, pencapaian pribadi sering kali terasa biasa saja, seolah tidak ada yang istimewa. Padahal, tanpa disadari, banyak orang telah melampaui standar yang ada.

Mereka bekerja dengan cara yang berbeda, mengambil tanggung jawab lebih besar, dan memberikan dampak yang tidak selalu terlihat secara langsung.

Hal ini tidak selalu ditandai dengan pujian atau pengakuan, tetapi tercermin dari kebiasaan dan cara mereka menjalani pekerjaan.

Menariknya, tanda-tanda ini sering muncul secara halus. Bukan dalam bentuk pencapaian besar yang mencolok, melainkan dalam detail kecil yang konsisten.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh tanda yang menunjukkan bahwa kinerja Anda mungkin sudah berada di atas rata-rata, meskipun belum sepenuhnya disadari.

1. Sering Dipercaya Menangani Tugas yang Lebih Kompleks

Tanggung jawab yang diberikan kepada Anda mulai berbeda dari sebelumnya.

Tugas yang membutuhkan pemikiran lebih dalam, keputusan yang lebih penting, atau dampak yang lebih luas sering kali dipercayakan kepada Anda.

Kepercayaan ini bukan muncul secara kebetulan. Atasan biasanya memberikan tanggung jawab berdasarkan penilaian terhadap kemampuan dan konsistensi seseorang.

Ketika tugas yang diterima semakin kompleks, itu menjadi sinyal bahwa Anda dianggap mampu menangani hal yang lebih besar dibandingkan rata-rata.

2. Menjadi Tempat Bertanya bagi Rekan Kerja

Rekan kerja mulai sering datang untuk meminta pendapat, bantuan, atau sekadar memastikan langkah yang mereka ambil sudah tepat.