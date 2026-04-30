Orang yang Sangat Tidak Percaya Diri Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Toxic Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi



JawaPos.com - Rasa tidak percaya diri adalah sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Namun, ketika perasaan ini terlalu dalam dan berlangsung lama, dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri—tetapi juga bisa memengaruhi orang lain di sekitar. Dalam psikologi, rendahnya self-esteem sering kali memicu pola perilaku yang tanpa disadari menjadi “toxic”.



Yang menarik, orang yang mengalaminya sering tidak sadar bahwa sikap mereka justru menjauhkan orang lain dan memperburuk kondisi mental mereka sendiri.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 perilaku toxic yang sering muncul dari orang yang sangat tidak percaya diri:



1. Terlalu Sering Mencari Validasi



Orang dengan rasa tidak percaya diri yang tinggi cenderung terus-menerus mencari persetujuan dari orang lain. Mereka sulit merasa cukup dengan penilaian diri sendiri.



Misalnya:



Selalu bertanya, “Menurut kamu aku sudah cukup baik belum?”

Merasa gelisah jika tidak mendapat pujian



Dalam jangka panjang, ini bisa melelahkan orang di sekitarnya karena hubungan menjadi terasa berat dan tidak seimbang.



2. Mudah Cemburu dan Membandingkan Diri



Perasaan tidak cukup membuat mereka sering membandingkan diri dengan orang lain—baik dalam hal karier, penampilan, maupun hubungan.



Akibatnya:



Mudah iri dengan keberhasilan orang lain

Sulit merasa bahagia untuk orang lain



Tanpa disadari, ini bisa menciptakan energi negatif dalam hubungan sosial.



3. Overthinking Berlebihan



Setiap hal kecil bisa dipikirkan secara berlebihan. Bahkan interaksi sederhana bisa diartikan negatif.



Contoh:



“Dia tadi balas chat singkat, pasti dia kesal sama aku.”

“Aku salah ngomong, semua orang pasti menganggapku aneh.”



Overthinking ini sering membuat mereka menarik diri dan menjadi sulit berkomunikasi secara sehat.



4. Sering Merendahkan Diri Sendiri



Alih-alih terlihat rendah hati, kebiasaan ini justru bisa menjadi bentuk toxic.



Misalnya:



“Aku mah nggak bisa apa-apa.”

“Aku jelek banget dibanding kamu.”



Orang lain bisa merasa tidak nyaman karena terus dipaksa menyangkal pernyataan negatif tersebut.



5. Takut Mengambil Keputusan



Kurangnya kepercayaan diri membuat mereka ragu dalam menentukan pilihan, bahkan untuk hal kecil.



Dampaknya:



Bergantung pada orang lain

Menyalahkan orang lain ketika hasilnya tidak sesuai harapan



Ini bisa menimbulkan konflik dalam hubungan karena terlihat tidak bertanggung jawab.



6. Defensive (Terlalu Mudah Tersinggung)



Kritik kecil sering dianggap sebagai serangan pribadi.



Reaksi yang muncul:



Langsung marah atau tersinggung

Sulit menerima masukan



Padahal, dalam psikologi, kemampuan menerima feedback adalah bagian penting dari perkembangan diri.



7. People Pleasing Berlebihan



Sekilas terlihat baik, tapi sebenarnya ini juga bisa menjadi perilaku toxic.



Ciri-cirinya:



Sulit berkata “tidak”

Mengorbankan diri sendiri demi menyenangkan orang lain



Ironisnya, ini sering berujung pada rasa lelah, kesal, dan akhirnya menyalahkan orang lain.



8. Menarik Diri Secara Sosial



Karena takut ditolak atau dinilai, mereka memilih menjauh.



Akibatnya:



Menghindari interaksi sosial

Kehilangan kesempatan berkembang



Padahal, isolasi justru memperkuat rasa tidak percaya diri.



9. Sering Berpikir Negatif Tentang Orang Lain



Karena merasa tidak aman, mereka cenderung berasumsi buruk terhadap orang lain.



Contoh:



Menganggap orang lain meremehkan mereka

Curiga berlebihan tanpa bukti



Ini bisa merusak hubungan karena menciptakan jarak emosional.



Kenapa Ini Terjadi?



Menurut psikologi, perilaku-perilaku ini biasanya berasal dari:



Pengalaman masa kecil (kritik berlebihan, kurang dukungan)

Trauma emosional

Pola pikir negatif yang terbentuk lama



Semua ini membentuk “core belief” bahwa diri mereka tidak cukup baik.



Bagaimana Cara Mengatasinya?



Langkah awal yang paling penting adalah kesadaran diri. Setelah itu, beberapa hal yang bisa dilakukan:



Melatih self-compassion (berbaik hati pada diri sendiri)

Mengurangi kebiasaan membandingkan diri

Belajar menerima ketidaksempurnaan

Jika perlu, berkonsultasi dengan profesional (psikolog)

Penutup



Tidak percaya diri bukanlah kelemahan yang harus disembunyikan—tetapi sesuatu yang perlu dipahami dan diperbaiki. Tanpa disadari, rasa ini bisa memunculkan perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain.



