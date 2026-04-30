Jika Anda Tumbuh di Era Sebelum Ponsel, Anda Mungkin Telah Mengembangkan 7 Sifat Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di dunia yang serba cepat dan terkoneksi seperti sekarang, sulit membayangkan kehidupan tanpa ponsel. Namun, bagi mereka yang tumbuh di era sebelum perangkat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, pengalaman masa kecil dan remaja mereka dibentuk oleh kondisi yang sangat berbeda.
Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa lingkungan tersebut berkontribusi pada pembentukan sejumlah sifat unik yang hingga kini masih terasa relevan.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh sifat yang cenderung berkembang pada individu yang tumbuh tanpa ponsel:
1. Kemampuan Fokus yang Lebih Kuat
Tanpa notifikasi yang terus-menerus berdenting, orang-orang di era pra-ponsel terbiasa menjalani aktivitas tanpa gangguan digital. Mereka membaca buku lebih lama, menyelesaikan tugas tanpa distraksi, dan mampu terlibat penuh dalam satu kegiatan. Secara psikologis, ini melatih sustained attention—kemampuan untuk mempertahankan fokus dalam jangka waktu panjang.
2. Keterampilan Sosial yang Lebih Mendalam
Interaksi tatap muka adalah satu-satunya cara utama untuk berkomunikasi. Hal ini membuat individu lebih peka terhadap bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Mereka juga belajar menyelesaikan konflik secara langsung, bukan melalui pesan singkat. Akibatnya, empati dan kecerdasan emosional cenderung berkembang lebih baik.
3. Kesabaran yang Lebih Tinggi
