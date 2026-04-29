Rian Alfianto
Kamis, 30 April 2026 | 01.54 WIB

5 Tips Hemat Saat Libur Panjang: Cara Atur Pengeluaran Tanpa Mengorbankan Kenyamanan

Ilustrasi tetap hemat saat libur panjang. (Istimewa)

JawaPos.com–Libur panjang sering jadi momen yang dinanti. Namun di balik rencana perjalanan, kulineran, hingga belanja kebutuhan, ada satu hal yang kerap luput diperhatikan yaitu pengeluaran yang bisa melonjak drastis.

Tanpa perencanaan yang tepat, biaya liburan bisa membengkak, mulai dari transportasi, makan di luar, hingga kebutuhan kirim uang ke keluarga. Karena itu, penting untuk menyiasati transaksi agar tetap efisien, aman, dan hemat.

Berikut beberapa tips praktis yang bisa diterapkan agar kondisi keuangan tetap terjaga selama libur Panjang.

1. Kurangi Biaya Tambahan dari Transaksi Harian

Biaya admin sering kali terlihat kecil, tapi jika dilakukan berulang, jumlahnya bisa signifikan. Saat liburan, frekuensi transaksi seperti transfer uang, isi saldo, atau tarik tunai biasanya meningkat.

Untuk menghemat, pilih metode pembayaran atau layanan keuangan yang menawarkan bebas biaya admin. Dengan begitu, Anda bisa mengalokasikan dana lebih banyak untuk kebutuhan utama seperti akomodasi atau wisata.

2. Manfaatkan Pembayaran Digital untuk Kontrol Pengeluaran

Pembayaran digital seperti QRIS kini semakin luas digunakan, mulai dari restoran hingga toko ritel. Selain praktis, metode ini membantu memantau pengeluaran secara real-time.

Beberapa platform juga kerap menawarkan promo khusus, seperti potongan harga atau cashback. Ini bisa dimanfaatkan untuk menekan biaya makan, belanja, atau kebutuhan harian selama liburan.

3. Gunakan Sistem Patungan agar Lebih Transparan

Liburan bersama teman atau keluarga sering melibatkan pengeluaran bersama, seperti makan atau transportasi. Tanpa pencatatan yang jelas, hal ini bisa menimbulkan kebingungan atau bahkan konflik kecil.

Gunakan sistem pembagian biaya (split bill) agar lebih transparan dan adil. Saat ini, sudah banyak fitur digital yang memungkinkan pembagian tagihan secara otomatis tanpa perlu menghitung manual.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
