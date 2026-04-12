12 Wisata Taman Bunga di Malang Paling Ciamik yang Bikin Liburan Cantik Kamu Jadi Full Estetik

JawaPos.com – Kawasan Malang dan sekitarnya dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur dengan panorama alam pegunungan yang memukau.

Banyak taman bunga hadir di sini menawarkan hamparan warna-warni bunga yang cantik dan udara sejuk khas dataran tinggi.

Taman-taman ini cocok untuk liburan keluarga, wisata foto, hingga sekadar menikmati suasana alam yang menyegarkan.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Minggu (12/4), berikut 12 rekomendasi wisata taman bunga di Malang untuk liburan.

1. Selecta garden

Selecta Garden adalah taman bunga paling populer di kawasan Batu yang menjadi destinasi wisata keluarga favorit.

Taman seluas enam hektar ini menawarkan hamparan bunga berwarna-warni yang indah berpadu berbagai wahana seru.

Tersedia wahana seperti sepeda udara, sepeda air, flying fox, family coaster, cinema 4D, bianglala, dan kolam renang waterpark.