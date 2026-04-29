Jika Anda Mendapati Diri Anda Melakukan 8 Hal Ini di Tempat Kerja, Kemungkinan Besar Rekan Kerja Anda Akan Menghindari Anda Menurut Psikologi

Psikologi sosial menunjukkan bahwa interaksi sehari-hari, sekecil apa pun, bisa memengaruhi bagaimana orang lain memandang kita.



Tanpa disadari, beberapa kebiasaan tertentu dapat membuat rekan kerja merasa tidak nyaman, bahkan memilih untuk menjaga jarak. Jika Anda merasa hubungan di tempat kerja terasa dingin atau canggung, mungkin ini saatnya melakukan refleksi diri.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 perilaku yang secara psikologis cenderung membuat rekan kerja menghindari Anda:



1. Terlalu Sering Mengeluh



Mengeluh memang manusiawi, tetapi jika dilakukan terus-menerus, hal ini bisa menjadi “racun sosial”. Psikologi menunjukkan bahwa emosi negatif dapat menular. Ketika seseorang terus-menerus mengeluh, orang di sekitarnya akan merasa terbebani secara emosional.



Rekan kerja mungkin awalnya bersimpati, tetapi lama-kelamaan mereka akan menjaga jarak untuk melindungi energi mereka sendiri.



2. Tidak Mau Mendengarkan



Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan. Jika Anda sering memotong pembicaraan, mengabaikan pendapat orang lain, atau selalu ingin didengar tanpa mau mendengar, orang akan merasa tidak dihargai.



Menurut psikologi interpersonal, kebutuhan untuk “diakui” adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, orang cenderung menjauh.



3. Suka Mengkritik Tanpa Empati



Memberi masukan itu penting, tetapi cara penyampaian sangat menentukan. Kritik yang tajam, sinis, atau tanpa empati dapat membuat orang merasa diserang, bukan dibantu.



Jika Anda dikenal sebagai orang yang “selalu benar” atau “terlalu blak-blakan”, orang mungkin akan menghindari interaksi untuk menghindari rasa tidak nyaman.



4. Terlalu Kompetitif Secara Tidak Sehat



Ambisi itu baik, tetapi jika berubah menjadi kompetisi yang tidak sehat—seperti menjatuhkan orang lain, mencuri kredit, atau selalu ingin menang sendiri—ini bisa merusak hubungan kerja.



Psikologi kelompok menunjukkan bahwa manusia cenderung menjauhi individu yang dianggap mengancam stabilitas atau keharmonisan tim.



5. Tidak Bertanggung Jawab



Jika Anda sering menyalahkan orang lain, menghindari tanggung jawab, atau tidak menepati janji, kepercayaan akan hilang.



Dan dalam hubungan sosial, kepercayaan adalah fondasi utama. Tanpanya, orang akan menjaga jarak karena merasa tidak aman bekerja sama dengan Anda.



6. Terlalu Banyak Bergosip



Gosip mungkin terasa seperti cara cepat untuk terhubung dengan orang lain, tetapi efek jangka panjangnya justru sebaliknya.



Orang akan berpikir: “Jika dia membicarakan orang lain di belakang, kemungkinan dia juga melakukan hal yang sama pada saya.” Ini menciptakan ketidakpercayaan dan membuat orang memilih menjauh.



7. Kurang Kesadaran Diri (Self-Awareness)



Beberapa orang tidak menyadari bagaimana perilaku mereka memengaruhi orang lain—misalnya berbicara terlalu keras, terlalu mendominasi rapat, atau bersikap tidak sensitif.



Dalam psikologi, ini disebut rendahnya self-awareness. Tanpa kesadaran diri, seseorang cenderung mengulang perilaku yang sama, meskipun itu membuat orang lain tidak nyaman.



8. Bersikap Negatif atau Sinis Terus-Menerus



Sikap sinis, meremehkan ide orang lain, atau selalu melihat sisi buruk dari segala hal bisa membuat suasana kerja menjadi berat.



Orang secara alami tertarik pada energi positif. Sebaliknya, mereka akan menghindari sumber energi negatif demi menjaga keseimbangan emosional mereka.



Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang mungkin pernah melakukan satu atau dua hal di atas. Namun, yang membedakan adalah kesadaran dan kemauan untuk berubah.



Psikologi menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam perilaku sosial—seperti lebih mendengarkan, menunjukkan empati, dan menjaga sikap positif—dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hubungan di tempat kerja.



