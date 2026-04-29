Jika Anda Ingin Menikmati Perjalanan Di Usia 60-an ke Atas, Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Memasuki usia 60 tahun ke atas sering dianggap sebagai fase untuk menikmati hidup dengan lebih tenang, bebas, dan penuh makna.

Namun, kenyataannya tidak semua orang bisa benar-benar merasakan kebahagiaan di tahap ini. Banyak yang masih terjebak dalam kebiasaan lama yang justru menghambat mereka menikmati perjalanan hidup di usia senja.



Menurut perspektif psikologi, ada beberapa kebiasaan yang sebaiknya ditinggalkan agar masa tua menjadi lebih sehat, bahagia, dan bermakna.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kebiasaan yang perlu Anda ucapkan selamat tinggal jika ingin menikmati hidup di usia 60-an ke atas.



1. Terlalu Sering Mengkhawatirkan Hal yang Tidak Bisa Dikendalikan



Seiring bertambahnya usia, kemampuan untuk mengontrol berbagai aspek kehidupan memang semakin terbatas. Namun, terus-menerus mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali hanya akan menguras energi mental.



Psikologi menyebut ini sebagai rumination—kebiasaan memikirkan hal yang sama berulang kali tanpa solusi. Di usia lanjut, penting untuk berfokus pada apa yang masih bisa dikendalikan, seperti kesehatan, hubungan sosial, dan pola pikir.



2. Menutup Diri dari Perubahan



Banyak orang menjadi lebih kaku terhadap perubahan seiring bertambahnya usia. Padahal, dunia terus berkembang—teknologi, cara berkomunikasi, hingga gaya hidup.



Menolak perubahan dapat membuat seseorang merasa tertinggal dan terisolasi. Sebaliknya, bersikap terbuka membantu menjaga otak tetap aktif dan meningkatkan rasa percaya diri.



3. Mengisolasi Diri dari Lingkungan Sosial



Kesepian adalah salah satu faktor terbesar yang memengaruhi kesehatan mental di usia lanjut. Menghindari interaksi sosial bisa meningkatkan risiko depresi dan penurunan kognitif.



Psikologi menekankan pentingnya koneksi sosial untuk kesejahteraan emosional. Menjaga hubungan dengan keluarga, teman, atau komunitas dapat memberikan rasa memiliki dan tujuan hidup.



4. Terjebak dalam Penyesalan Masa Lalu



Mengulang-ulang kesalahan atau penyesalan masa lalu adalah kebiasaan yang sering muncul di usia senja. Namun, terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu hanya akan menghambat kebahagiaan saat ini.



Pendekatan psikologis seperti self-compassion (welas asih terhadap diri sendiri) membantu seseorang menerima masa lalu tanpa menghakimi diri secara berlebihan.



5. Mengabaikan Kesehatan Fisik



Sebagian orang berpikir bahwa penurunan kondisi fisik adalah hal yang “wajar” dan tidak bisa dihindari, sehingga mereka mulai mengabaikan kesehatan.



Padahal, menjaga pola makan, tetap aktif bergerak, dan rutin memeriksa kesehatan justru menjadi kunci utama untuk menikmati usia lanjut dengan kualitas hidup yang baik.



6. Berpikir Bahwa “Sudah Terlambat untuk Belajar”



Salah satu mitos terbesar adalah bahwa belajar hanya untuk orang muda. Faktanya, otak manusia tetap memiliki kemampuan untuk berkembang sepanjang hidup (neuroplasticity).



Belajar hal baru—baik itu hobi, bahasa, atau teknologi—tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif, tetapi juga memberikan rasa pencapaian dan kebahagiaan.



7. Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Banyak orang tetap membawa standar tinggi dan kritik diri yang berlebihan hingga usia tua. Padahal, fase ini seharusnya menjadi waktu untuk lebih menikmati hidup, bukan terus menghakimi diri.



Psikologi positif menekankan pentingnya menerima diri apa adanya dan merayakan perjalanan hidup yang telah dilalui.



Usia 60-an bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari fase baru yang bisa dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan makna. Dengan melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak lagi bermanfaat, Anda membuka ruang untuk pengalaman hidup yang lebih ringan dan memuaskan.



Perubahan kecil dalam pola pikir dan kebiasaan sehari-hari dapat membawa dampak besar. Jadi, jika Anda ingin benar-benar menikmati perjalanan hidup di usia ini, mungkin sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal pada kebiasaan lama—dan menyambut cara hidup yang lebih sehat, bijak, dan bahagia.

***