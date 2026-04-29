Orang yang Tumbuh Tanpa Uang Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Ini dalam Situasi Sosial Menurut Psikologi



JawaPos.com - Tidak semua orang yang tumbuh tanpa banyak uang menyadari bagaimana pengalaman masa kecil mereka membentuk cara berpikir dan bersikap saat dewasa. Kondisi ekonomi yang terbatas bukan hanya soal tidak punya akses terhadap materi, tetapi juga memengaruhi pola pikir, rasa aman, dan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain.



Dalam psikologi, pengalaman kekurangan (scarcity) sering meninggalkan “jejak” yang muncul secara halus dalam situasi sosial. Menariknya, banyak perilaku ini muncul secara otomatis—tanpa disadari.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang yang tumbuh tanpa uang, terutama dalam konteks sosial.



1. Sulit Menerima Bantuan atau Traktiran



Orang yang terbiasa hidup dalam keterbatasan sering mengembangkan rasa mandiri yang sangat kuat. Akibatnya, ketika seseorang menawarkan bantuan atau mentraktir, mereka justru merasa tidak nyaman.



Bukan karena tidak menghargai, tetapi karena ada perasaan:



“Saya tidak ingin merepotkan”

“Saya harus membalas nanti”



Secara psikologis, ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga harga diri setelah lama hidup dalam kondisi serba kekurangan.



2. Terlalu Memikirkan Harga dalam Situasi Sosial



Saat makan bersama atau pergi ke tempat tertentu, mereka cenderung:



Melihat harga sebelum memilih

Menghindari menu mahal

Merasa cemas jika tempatnya terlalu “mewah”



Bahkan ketika mereka sudah mampu secara finansial, pola pikir ini tetap terbawa. Ini dikenal sebagai scarcity mindset, yaitu fokus berlebihan pada keterbatasan sumber daya.



3. Canggung dalam Lingkungan “High-Class”



Lingkungan sosial yang dianggap “kelas atas” bisa memicu rasa tidak percaya diri. Misalnya:



Tidak tahu etika makan formal

Bingung dengan istilah menu

Takut dianggap “tidak pantas”



Hal ini bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena kurangnya eksposur di masa lalu.



4. Sangat Menghargai Hal-Hal Kecil



Di sisi positif, mereka biasanya:



Sangat menghargai pemberian kecil

Tidak menuntut hal berlebihan

Merasa bersyukur atas hal sederhana



Ini terbentuk karena mereka terbiasa mendapatkan kebahagiaan dari hal-hal yang tidak mahal.



5. Takut Dianggap “Tidak Mampu”



Dalam situasi sosial, mereka bisa:



Berusaha terlihat “normal” atau setara

Menyembunyikan kondisi finansial

Menghindari pembicaraan soal uang



Ada tekanan internal untuk tidak terlihat berbeda atau “kurang”.



6. Cenderung Overthinking Saat Mengeluarkan Uang Bersama



Ketika harus patungan atau berbagi biaya, mereka sering:



Menghitung secara detail

Takut membayar lebih

Khawatir dianggap pelit



Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah kecemasan terhadap kehilangan kontrol finansial.



7. Lebih Sensitif terhadap Ketidakadilan



Karena pernah mengalami keterbatasan, mereka biasanya:



Lebih peka terhadap ketimpangan

Tidak suka pemborosan berlebihan

Mudah merasa “tidak adil” dalam pembagian



Sensitivitas ini berasal dari pengalaman nyata menghadapi kekurangan.



8. Sulit Menikmati Momen Tanpa Rasa Bersalah



Saat akhirnya bisa menikmati sesuatu yang “mewah”, sering muncul perasaan:



“Apakah ini perlu?”

“Uang ini seharusnya bisa dipakai untuk hal lain”



Rasa bersalah ini adalah efek dari kebiasaan lama yang selalu harus berhemat.



9. Sangat Mandiri, Tapi Sulit Bergantung pada Orang Lain



Kemandirian adalah kekuatan besar yang mereka miliki. Namun di sisi lain:



Sulit meminta bantuan

Tidak nyaman bergantung pada orang lain

Lebih memilih menanggung sendiri



Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan self-reliance defense, yaitu mekanisme untuk melindungi diri dari kekecewaan atau ketergantungan.



Tumbuh tanpa uang bukanlah kelemahan—justru sering membentuk karakter yang kuat, tangguh, dan penuh empati. Namun, pengalaman tersebut juga meninggalkan pola perilaku yang terbawa hingga dewasa, terutama dalam situasi sosial.



Menyadari pola-pola ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, melainkan untuk memahami:



Dari mana kebiasaan itu berasal

Mana yang masih berguna

Mana yang bisa diubah agar hidup terasa lebih ringan



