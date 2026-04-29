Orang yang Tumbuh Tanpa Uang Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Ini dalam Situasi Sosial Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang yang tumbuh tanpa banyak uang menyadari bagaimana pengalaman masa kecil mereka membentuk cara berpikir dan bersikap saat dewasa. Kondisi ekonomi yang terbatas bukan hanya soal tidak punya akses terhadap materi, tetapi juga memengaruhi pola pikir, rasa aman, dan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain.
Dalam psikologi, pengalaman kekurangan (scarcity) sering meninggalkan “jejak” yang muncul secara halus dalam situasi sosial. Menariknya, banyak perilaku ini muncul secara otomatis—tanpa disadari.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang yang tumbuh tanpa uang, terutama dalam konteks sosial.
1. Sulit Menerima Bantuan atau Traktiran
Orang yang terbiasa hidup dalam keterbatasan sering mengembangkan rasa mandiri yang sangat kuat. Akibatnya, ketika seseorang menawarkan bantuan atau mentraktir, mereka justru merasa tidak nyaman.
Bukan karena tidak menghargai, tetapi karena ada perasaan:
“Saya tidak ingin merepotkan”
“Saya harus membalas nanti”
Secara psikologis, ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga harga diri setelah lama hidup dalam kondisi serba kekurangan.
2. Terlalu Memikirkan Harga dalam Situasi Sosial
Saat makan bersama atau pergi ke tempat tertentu, mereka cenderung:
Melihat harga sebelum memilih
Menghindari menu mahal
Merasa cemas jika tempatnya terlalu “mewah”
Bahkan ketika mereka sudah mampu secara finansial, pola pikir ini tetap terbawa. Ini dikenal sebagai scarcity mindset, yaitu fokus berlebihan pada keterbatasan sumber daya.
3. Canggung dalam Lingkungan “High-Class”
Lingkungan sosial yang dianggap “kelas atas” bisa memicu rasa tidak percaya diri. Misalnya:
Tidak tahu etika makan formal
Bingung dengan istilah menu
Takut dianggap “tidak pantas”
Hal ini bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena kurangnya eksposur di masa lalu.
4. Sangat Menghargai Hal-Hal Kecil
Di sisi positif, mereka biasanya:
Sangat menghargai pemberian kecil
Tidak menuntut hal berlebihan
Merasa bersyukur atas hal sederhana
Ini terbentuk karena mereka terbiasa mendapatkan kebahagiaan dari hal-hal yang tidak mahal.
5. Takut Dianggap “Tidak Mampu”
Dalam situasi sosial, mereka bisa:
Berusaha terlihat “normal” atau setara
Menyembunyikan kondisi finansial
Menghindari pembicaraan soal uang
Ada tekanan internal untuk tidak terlihat berbeda atau “kurang”.
6. Cenderung Overthinking Saat Mengeluarkan Uang Bersama
Ketika harus patungan atau berbagi biaya, mereka sering:
Menghitung secara detail
Takut membayar lebih
Khawatir dianggap pelit
Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah kecemasan terhadap kehilangan kontrol finansial.
7. Lebih Sensitif terhadap Ketidakadilan
Karena pernah mengalami keterbatasan, mereka biasanya:
Lebih peka terhadap ketimpangan
Tidak suka pemborosan berlebihan
Mudah merasa “tidak adil” dalam pembagian
Sensitivitas ini berasal dari pengalaman nyata menghadapi kekurangan.
8. Sulit Menikmati Momen Tanpa Rasa Bersalah
Saat akhirnya bisa menikmati sesuatu yang “mewah”, sering muncul perasaan:
“Apakah ini perlu?”
“Uang ini seharusnya bisa dipakai untuk hal lain”
Rasa bersalah ini adalah efek dari kebiasaan lama yang selalu harus berhemat.
9. Sangat Mandiri, Tapi Sulit Bergantung pada Orang Lain
Kemandirian adalah kekuatan besar yang mereka miliki. Namun di sisi lain:
Sulit meminta bantuan
Tidak nyaman bergantung pada orang lain
Lebih memilih menanggung sendiri
Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan self-reliance defense, yaitu mekanisme untuk melindungi diri dari kekecewaan atau ketergantungan.
Tumbuh tanpa uang bukanlah kelemahan—justru sering membentuk karakter yang kuat, tangguh, dan penuh empati. Namun, pengalaman tersebut juga meninggalkan pola perilaku yang terbawa hingga dewasa, terutama dalam situasi sosial.
Menyadari pola-pola ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, melainkan untuk memahami:
Dari mana kebiasaan itu berasal
Mana yang masih berguna
Mana yang bisa diubah agar hidup terasa lebih ringan
