Irfan Ferdiansyah
Kamis, 30 April 2026 | 01.29 WIB

9 Langkah Keuangan di Usia 20-an yang Membentuk Kesuksesan Jangka Panjang

seseorang yang membentuk kesuksesan jangka panjang. (Freepik/Dragana Stock)

JawaPos.com - Banyak orang mengira kesuksesan finansial datang dari gaji besar, warisan, atau keberuntungan.

Padahal, dalam banyak kasus, fondasinya dibangun jauh lebih awal—yakni di usia 20-an. Ini adalah fase di mana keputusan kecil punya efek majemuk yang luar biasa dalam jangka panjang.

Orang-orang yang akhirnya mapan secara finansial di usia 40, 50, atau bahkan lebih awal, biasanya tidak melakukan sesuatu yang “ajaib”. Mereka hanya konsisten menjalankan kebiasaan yang tepat sejak muda.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 langkah penting yang sering mereka lakukan.

1. Mulai Investasi Secepat Mungkin

Waktu adalah aset terbesar di usia 20-an. Semakin cepat mulai, semakin besar efek compounding (bunga berbunga).

Misalnya:

Invest Rp1 juta per bulan dari usia 22 tahun bisa jauh lebih besar hasilnya dibanding mulai di usia 32, meskipun nominalnya sama.

Orang sukses tidak menunggu “punya uang lebih”—mereka mulai dari kecil.

Intinya: bukan soal jumlah, tapi soal waktu.

2. Hidup di Bawah Kemampuan (Below Your Means)

Banyak orang muda meningkatkan gaya hidup begitu penghasilan naik. Orang sukses melakukan kebalikannya.

Mereka:

Tidak langsung upgrade gaya hidup
Menahan diri dari pembelian impulsif
Mengalokasikan kenaikan gaji ke investasi, bukan konsumsi

Kebiasaan ini menciptakan “jarak” antara penghasilan dan pengeluaran—yang menjadi sumber kekayaan.

3. Membangun Dana Darurat Sejak Dini

Orang sukses tidak mengandalkan keberuntungan. Mereka siap menghadapi risiko.

Dana darurat biasanya:

3–6 bulan biaya hidup
Disimpan di instrumen likuid (tabungan atau e-wallet yang aman)

Manfaatnya:

Tidak panik saat kehilangan pekerjaan
Tidak perlu berutang saat keadaan darurat
4. Menghindari Utang Konsumtif

Utang bukan selalu buruk, tapi utang konsumtif adalah jebakan.

Contoh yang dihindari:

Kredit gadget yang tidak mendesak
Cicilan lifestyle (liburan, fashion, dll)

Orang sukses lebih memilih:

Menabung dulu, baru membeli
Menggunakan utang hanya untuk aset produktif
5. Meningkatkan Skill, Bukan Hanya Menabung

Investasi terbaik di usia 20-an adalah pada diri sendiri.

Mereka:

Mengambil kursus tambahan
Belajar skill baru (digital, komunikasi, bisnis)
Meningkatkan value di pasar kerja

Hasilnya:

Penghasilan naik lebih cepat
Peluang karier lebih luas
6. Memiliki Banyak Sumber Penghasilan

Orang sukses jarang bergantung pada satu income.

Di usia 20-an mereka mulai:

Freelance
Bisnis kecil-kecilan
Investasi yang menghasilkan (dividen, sewa, dll)

Meski kecil di awal, sumber tambahan ini bisa berkembang besar dalam 10–20 tahun.

7. Disiplin Mencatat dan Mengelola Keuangan

Kesadaran finansial dimulai dari tahu ke mana uang pergi.

Kebiasaan mereka:

Mencatat pengeluaran
Membuat anggaran bulanan
Mengevaluasi setiap bulan

Ini bukan soal pelit, tapi soal kontrol.

8. Konsisten, Bukan Spektakuler

Banyak orang mencari “cara cepat kaya”. Orang sukses justru fokus pada konsistensi.

Mereka:

Invest rutin
Tidak tergoda tren sesaat
Tidak panik saat pasar turun

Dalam jangka panjang, konsistensi mengalahkan strategi yang rumit.

9. Berpikir Jangka Panjang Sejak Awal

Ini adalah pembeda terbesar.

Di usia 20-an, mereka sudah memikirkan:

Pensiun
Kebebasan finansial
Stabilitas hidup jangka panjang

Akibatnya:

Keputusan keuangan lebih bijak
Tidak mudah tergoda kesenangan sesaat
Penutup

Kesuksesan finansial bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi dari ratusan keputusan kecil yang konsisten.

Usia 20-an adalah waktu terbaik untuk:

Membentuk kebiasaan
Mengambil risiko yang terukur
Membangun fondasi masa depan

Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Tapi 10, 20, atau 30 tahun kemudian—perbedaannya akan sangat signifikan.***
Editor: Novia Tri Astuti
