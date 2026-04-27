Jika Anda Menghabiskan Masa Pensiun dengan Melakukan 10 Kebiasaan Ini, Anda Menjalani Hidup Lebih Asli dari Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

seseorang yang hidupnya lebih asli di masa pensiun.
JawaPos.com - Masa pensiun sering dianggap sebagai akhir dari perjalanan produktif seseorang. Namun, dalam perspektif psikologi modern, pensiun justru bisa menjadi fase paling “asli” dalam hidup—sebuah periode di mana seseorang akhirnya bebas dari tekanan sosial, tuntutan karier, dan ekspektasi eksternal yang selama ini membentuk identitasnya.
Keaslian hidup (authentic living) adalah konsep penting dalam psikologi, yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk hidup sesuai dengan nilai, keinginan, dan jati diri mereka yang sebenarnya. Menariknya, tidak semua orang mampu mencapai tahap ini, bahkan ketika mereka memiliki waktu dan kebebasan penuh.
Dilansir dari Expert Editor, jika Anda menjalani masa pensiun dengan kebiasaan-kebiasaan berikut, besar kemungkinan Anda hidup lebih autentik dibanding kebanyakan orang.
1. Anda Menghabiskan Waktu untuk Hal yang Benar-Benar Anda Nikmati
Banyak orang mengisi waktu luang mereka dengan aktivitas yang “seharusnya” dilakukan—bukan yang benar-benar mereka inginkan. Namun, orang yang hidup autentik memilih kegiatan berdasarkan rasa suka, bukan kewajiban.
Entah itu berkebun, melukis, membaca, atau sekadar berjalan santai, pilihan ini mencerminkan koneksi yang jujur dengan diri sendiri.
2. Anda Tidak Lagi Terobsesi dengan Penilaian Orang Lain
Salah satu tanda kedewasaan psikologis adalah berkurangnya kebutuhan akan validasi eksternal. Jika Anda tidak lagi terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang gaya hidup, pilihan, atau penampilan Anda, itu menunjukkan kebebasan emosional.
