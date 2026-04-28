Seni Menjadi Disukai Tanpa Berusaha: 7 Kebiasaan yang Dimiliki Orang-Orang Menawan Secara Alami yang Tidak Bisa Dipalsukan

Jawapos.com - Ada orang-orang yang tampaknya tidak perlu berusaha keras untuk disukai. Mereka masuk ke sebuah ruangan, dan tanpa melakukan hal luar biasa, suasana terasa lebih hangat. Orang-orang seperti ini tidak selalu paling tampan, paling kaya, atau paling pintar—tetapi mereka punya sesuatu yang sulit dijelaskan: daya tarik alami.

Menariknya, pesona ini bukan soal trik sosial murahan atau teknik manipulatif. Justru sebaliknya, ia lahir dari kebiasaan yang konsisten, tulus, dan sulit dipalsukan.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kebiasaan yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang secara alami disukai banyak orang.

1. Mereka Benar-Benar Mendengarkan, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Bicara

Banyak orang terlihat mendengarkan, padahal sebenarnya hanya menunggu kesempatan untuk berbicara. Orang yang menawan secara alami melakukan hal sebaliknya. Mereka hadir sepenuhnya dalam percakapan.

Mereka tidak hanya menangkap kata-kata, tetapi juga emosi di baliknya. Mereka mengangguk, memberi respons yang relevan, dan tidak tergesa-gesa mengalihkan topik ke diri mereka sendiri.

Perbedaan ini terasa. Orang lain merasa dihargai, bukan sekadar “dilewati”.

2. Mereka Nyaman Menjadi Diri Sendiri

Salah satu hal paling sulit untuk dipalsukan adalah keaslian. Orang yang benar-benar nyaman dengan dirinya tidak terlihat berusaha keras untuk mengesankan orang lain.