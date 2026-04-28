Seni Menjadi Disukai Tanpa Berusaha: 7 Kebiasaan yang Dimiliki Orang-Orang Menawan Secara Alami yang Tidak Bisa Dipalsukan

seseorang yang mudah disukai orang lain.
Jawapos.com - Ada orang-orang yang tampaknya tidak perlu berusaha keras untuk disukai. Mereka masuk ke sebuah ruangan, dan tanpa melakukan hal luar biasa, suasana terasa lebih hangat. Orang-orang seperti ini tidak selalu paling tampan, paling kaya, atau paling pintar—tetapi mereka punya sesuatu yang sulit dijelaskan: daya tarik alami.
Menariknya, pesona ini bukan soal trik sosial murahan atau teknik manipulatif. Justru sebaliknya, ia lahir dari kebiasaan yang konsisten, tulus, dan sulit dipalsukan.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kebiasaan yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang secara alami disukai banyak orang.
1. Mereka Benar-Benar Mendengarkan, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Bicara
Banyak orang terlihat mendengarkan, padahal sebenarnya hanya menunggu kesempatan untuk berbicara. Orang yang menawan secara alami melakukan hal sebaliknya. Mereka hadir sepenuhnya dalam percakapan.
Mereka tidak hanya menangkap kata-kata, tetapi juga emosi di baliknya. Mereka mengangguk, memberi respons yang relevan, dan tidak tergesa-gesa mengalihkan topik ke diri mereka sendiri.
Perbedaan ini terasa. Orang lain merasa dihargai, bukan sekadar “dilewati”.
2. Mereka Nyaman Menjadi Diri Sendiri
Salah satu hal paling sulit untuk dipalsukan adalah keaslian. Orang yang benar-benar nyaman dengan dirinya tidak terlihat berusaha keras untuk mengesankan orang lain.
Mereka tidak perlu menjadi orang lain untuk diterima. Justru karena itulah, orang lain merasa aman berada di dekat mereka.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban