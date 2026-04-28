Orang yang Masih Menulis Daftar Belanjaan Manual Alih-alih Menggunakan Aplikasi di Ponsel, Biasanya Menunjukkan 7 Kekuatan Kognitif Langka Ini Menurut psikologi

seseorang yang masih menulis daftar belanjaan. (Freepik/pvproductions)
JawaPos.com - Di tengah era digital yang serba cepat, kebiasaan sederhana seperti menulis daftar belanja dengan tangan mungkin terlihat kuno.
Namun, dari sudut pandang psikologi kognitif, perilaku ini justru bisa mencerminkan sejumlah kemampuan mental yang kuat—bahkan relatif langka di zaman sekarang.
Orang yang tetap memilih pena dan kertas dibanding aplikasi ponsel sering kali menunjukkan kualitas berpikir yang lebih dalam dan terstruktur.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kekuatan kognitif yang biasanya dimiliki oleh mereka:
1. Pemrosesan Memori yang Lebih Dalam
Menulis dengan tangan melibatkan lebih banyak area otak dibanding mengetik. Proses ini memperkuat encoding informasi dalam memori jangka panjang. Saat seseorang menulis daftar belanja, mereka cenderung lebih mengingat isi daftar tersebut—bahkan tanpa perlu melihatnya lagi di toko.
2. Fokus dan Perhatian yang Lebih Tajam
Aplikasi di ponsel sering datang dengan gangguan: notifikasi, pesan masuk, atau godaan membuka media sosial. Sebaliknya, menulis manual menciptakan ruang bebas distraksi, yang memungkinkan seseorang untuk benar-benar fokus pada tugas yang sedang dilakukan.
3. Kemampuan Perencanaan yang Lebih Baik
Menulis daftar secara manual biasanya melibatkan proses berpikir yang lebih sistematis—mengelompokkan kebutuhan, memperkirakan jumlah, bahkan mengingat stok di rumah. Ini mencerminkan fungsi eksekutif otak yang kuat, terutama dalam hal organisasi dan perencanaan.
4. Koneksi Sensorimotor yang Aktif
Aktivitas menulis tangan melibatkan koordinasi antara otak, mata, dan tangan. Hal ini memperkuat jalur sensorimotor yang penting untuk berbagai fungsi kognitif lain, termasuk pembelajaran dan pemecahan masalah.
5. Kesadaran Diri yang Lebih Tinggi
Orang yang menulis daftar belanja sering kali lebih sadar terhadap kebiasaan konsumsi mereka. Mereka cenderung lebih reflektif—memikirkan apa yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar impuls membeli.
6. Ketahanan Kognitif terhadap Ketergantungan Teknologi
