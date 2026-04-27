9 Hal yang Berhenti Dipedulikan Pria Ketika Kebahagiaan Telah Meninggalkan Hidup Mereka Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kebahagiaan bukan hanya soal emosi sesaat, melainkan fondasi penting dalam kehidupan seseorang. Ketika seorang pria kehilangan rasa bahagia dalam hidupnya—baik karena tekanan, kegagalan, hubungan yang buruk, atau kelelahan mental—perubahan yang terjadi sering kali tidak langsung terlihat jelas.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa ada pola-pola tertentu yang muncul secara konsisten. Salah satu tanda paling kuat adalah ketika mereka mulai berhenti peduli terhadap hal-hal yang dulu penting bagi mereka.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan hal yang biasanya mulai diabaikan pria ketika kebahagiaan perlahan menghilang dari hidup mereka.

1. Penampilan Diri

Pria yang kehilangan kebahagiaan sering kali mulai mengabaikan penampilan mereka. Hal-hal sederhana seperti berpakaian rapi, merawat rambut, atau menjaga kebersihan diri menjadi terasa tidak penting.

Secara psikologis, ini berkaitan dengan menurunnya self-worth atau rasa berharga diri. Ketika seseorang merasa tidak berharga, ia cenderung berhenti berusaha “terlihat baik” di mata orang lain.

2. Kesehatan Fisik

Olahraga, pola makan sehat, dan istirahat cukup sering kali menjadi hal pertama yang ditinggalkan. Mereka mungkin mulai makan sembarangan, kurang tidur, atau bahkan tidak peduli pada kondisi tubuh mereka.