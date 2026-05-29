Orang yang Memiliki Kekuatan Mental Tapi Kesulitan Menemukan Kebahagiaan, Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Ini

JawaPos.com - Di mata banyak orang, seseorang yang kuat secara mental tampak seperti pribadi yang “baik-baik saja” menghadapi kehidupan.

Mereka terlihat tenang ketika menghadapi tekanan, mampu menyelesaikan masalah, tidak mudah menyerah, dan sering menjadi tempat bersandar bagi orang lain. Namun di balik ketangguhan itu, ada kenyataan yang jarang dibicarakan: tidak semua orang yang kuat secara mental benar-benar bahagia.

Psikologi modern menunjukkan bahwa kekuatan mental dan kebahagiaan bukanlah hal yang selalu berjalan beriringan. Seseorang bisa sangat disiplin, tahan banting, dan mampu bertahan dalam situasi sulit, tetapi tetap merasa kosong secara emosional. Mereka mungkin sukses di luar, tetapi merasa lelah di dalam. Mereka mampu menenangkan semua orang, tetapi tidak tahu cara menenangkan dirinya sendiri.

Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang-orang yang sejak lama terbiasa menjadi “pejuang” dalam hidup. Ketika seseorang terlalu fokus bertahan, mereka kadang lupa bagaimana caranya menikmati hidup.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (27/5), terdapat delapan ciri yang sering dimiliki oleh orang-orang dengan kekuatan mental tinggi tetapi kesulitan menemukan kebahagiaan sejati menurut perspektif psikologi.

1. Mereka Sangat Mandiri hingga Sulit Bergantung pada Orang Lain

Orang yang kuat secara mental biasanya terbiasa mengandalkan dirinya sendiri. Mereka percaya bahwa masalah harus diselesaikan secara mandiri dan bantuan orang lain hanya pilihan terakhir.

Sikap ini memang membuat mereka terlihat tangguh. Namun dalam jangka panjang, kemandirian yang berlebihan bisa berubah menjadi isolasi emosional.

Mereka sulit membuka diri karena takut dianggap lemah. Akibatnya, mereka memendam terlalu banyak beban sendirian. Secara psikologis, manusia tetap membutuhkan koneksi emosional, sekuat apa pun dirinya.