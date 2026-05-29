7 Ekspektasi yang Diam-Diam Menguras Kebahagiaan dan Kedamaian Batin Tanpa Anda Sadari, Mulai Sekarang Jangan Biarkan Itu Terjadi!

JawaPos.com - Tanpa Anda sadari, sebagian besar kekecewaan dan kesedihan yang paling melelahkan dalam hidup berasal dari ekspektasi yang salah tempat. Khususnya tentang interaksi Anda dengan orang lain.



Dilansir JawaPos.com dari marck&angelhacklife pada Jumat (29/5), bukan menurunkan standar, tapi hilangkan ekspektasi yang diam-diam bisa menguras kebahagiaan dan kedamaian batin Anda.



1. Berharap Semua Orang Setuju dengan Anda



Mulai sekarang jangan biarkan pendapat orang lain merusak kebahagiaan dan kedamaian batin Anda.



Anda berada di dunia ini tidak untuk memenuhi harapan orang lain, demikian sebaliknya.



Semakin Anda menyetujui keputusan pribadi, semakin sedikit persetujuan dari orang lain yang Anda butuhkan.



Jadi, Anda harus berani menjadi diri sendiri dan mengikuti intuisi pribadi, betapapun menakutkan atau anehnya itu.



Jangan juga bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tidak perlu pula berkecil hati dengan kemajuan dan kesuksesan mereka.



Ikuti saja jalan Anda sendiri dan setia pada tujuan pribadi. Ingat, kesuksesan pada akhirnya tentang menjalani hidup dengan cara Anda sendiri.



2. Berharap Orang Lain Menunjukkan Rasa Hormat kepada Anda



Putuskan mulai sekarang tidak pernah lagi memohon kepada siapa pun untuk mendapatkan cinta, rasa hormat, dan perhatian yang seharusnya Anda tunjukkan kepada diri sendiri setiap hari.



Lihatlah diri Anda di cermin dan katakan, 'Aku menghormatimu dan mulai sekarang Aku akan bertindak sesuai dengan itu'.



Meski penting untuk bersikap baik kepada orang lain, tapi lebih penting bersikap baik kepada diri sendiri.



Dengan mempraktikkan rasa hormat kepada diri sendiri, sama saja dengan memberikan kesempatan pada diri Anda untuk tumbuh.



3. Berharap Semua Orang Menyukai Anda



Mungkin Anda merasa tidak diinginkan dan tidak berharga bagi satu orang, tapi ketahuilah Anda tak ternilai harganya bagi orang lain.



Tidak peduli seberapa baik Anda memperlakukan orang lain, pasti akan selalu ada satu orang yang membenci.



Jadi, jangan lupakan nilai diri Anda. Tersenyumlah, abaikan rasa benci mereka, dan terus melaju!.



Habiskan waktu bersama orang-orang yang menghargai Anda.



4. Berharap Orang Lain Seperti Apa yang Anda Inginkan



Hormatilah orang lain karena keunikannya, bukan seperti yang Anda inginkan.



Ketika Anda berhenti melakukan itu, Anda akan mulai menghargai mereka apa adanya.



Bukankah mencintai dan menghormati seseorang itu membiarkan mereka menjadi diri mereka sendiri?.



Ingat, setiap individu terlahir luar biasa dan indah dengan caranya sendiri, yang dibutuhkan hanyalah kesabaran untuk melihatnya.



5. Berharap Semua Orang Tahu Apa yang Anda Pikirkan



Orang lain tidak bisa membaca pikiran Anda. Jadi, mereka tidak akan pernah tahu bagaimana perasaan Anda, kecuali jika Anda memberi tahu mereka.



Oleh sebab itu, Anda harus berkomunikasi dengan orang lain secara teratur dan efektif bila menginginkan keterlibatan yang bermakna.



6. Berharap Setiap Orang yang Tampak Kuat yang Anda Kenal Selalu 'Baik-Baik Saja'



Sadarilah kalau setiap orang yang Anda kenal juga sedang berjuang dalam berbagai hal di hidup mereka, sama seperti Anda.



Tapi, sering kali mereka menyembunyikan dibalik senyumnya yang Anda lihat sebagai tanda kekuatan.



Jadi, janganlah menjadi seorang yang paling terburu-buru.