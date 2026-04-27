Orang yang Menerima Kondisi Uban daripada Menyembunyikannya, Biasanya Memiliki 7 Ciri yang Diam-Diam Dikagumi Banyak Orang Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah budaya yang sering memuja kemudaan dan kesempurnaan fisik, muncul sekelompok orang yang memilih jalan berbeda: mereka membiarkan uban mereka terlihat, tanpa rasa malu, tanpa upaya menutupinya.

Keputusan ini mungkin terlihat sederhana, bahkan sepele. Namun dari sudut pandang psikologi, pilihan tersebut sering kali mencerminkan kualitas mental dan emosional yang jauh lebih dalam.

Menerima uban bukan sekadar soal penampilan—ini adalah simbol penerimaan diri, kedewasaan, dan keberanian untuk tampil autentik di hadapan dunia. Menariknya, orang-orang seperti ini sering diam-diam dikagumi oleh banyak orang di sekitarnya.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 ciri utama yang biasanya mereka miliki:

1. Penerimaan Diri yang Tinggi

Orang yang tidak menyembunyikan uban umumnya memiliki tingkat self-acceptance yang kuat. Mereka tidak merasa perlu memenuhi standar kecantikan atau penampilan yang ditentukan oleh masyarakat.

Dalam psikologi, penerimaan diri adalah fondasi kesehatan mental. Individu yang mampu menerima perubahan alami tubuhnya cenderung lebih stabil secara emosional dan tidak mudah goyah oleh tekanan sosial.