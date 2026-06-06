10 Ungkapan Halus yang Digunakan Orang yang Matang Secara Emosional untuk Meredakan Ketegangan Tanpa Disadari Siapapun Menurut Psikolog

JawaPos.com - Tidak semua konflik muncul dalam bentuk pertengkaran besar. Sering kali, ketegangan hadir secara diam-diam: dalam rapat yang canggung, percakapan keluarga yang mulai memanas, atau diskusi dengan pasangan yang terasa semakin defensif.



Menariknya, orang yang matang secara emosional tidak selalu mengandalkan argumen yang kuat untuk mengatasi situasi seperti ini. Mereka justru menggunakan bahasa yang halus, sederhana, dan sering kali nyaris tidak disadari oleh orang lain.



Menurut psikologi, cara seseorang memilih kata-kata dapat memengaruhi suasana emosional sebuah percakapan. Ungkapan yang tepat mampu menurunkan tingkat defensif, menciptakan rasa aman, dan membuka ruang untuk dialog yang lebih sehat.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (6/6), terdapat 10 ungkapan halus yang sering digunakan oleh orang-orang dengan kecerdasan emosional tinggi untuk meredakan ketegangan tanpa membuat siapa pun merasa disalahkan.



1. “Saya mengerti dari mana Anda berasal.”



Ketika seseorang merasa tidak didengar, mereka cenderung berbicara lebih keras, lebih panjang, atau lebih emosional.



Ungkapan ini memberikan validasi tanpa harus menyetujui seluruh pendapat lawan bicara.



Perbedaannya sangat penting. Memahami tidak sama dengan menyetujui.



Dengan mengatakan, “Saya mengerti dari mana Anda berasal,” Anda menunjukkan bahwa perspektif mereka telah diterima dan dipertimbangkan. Hal ini sering kali cukup untuk menurunkan intensitas emosi yang sedang meningkat.



Dalam psikologi komunikasi, validasi merupakan salah satu cara paling efektif untuk menciptakan hubungan yang kooperatif.



2. “Mungkin ada sesuatu yang saya lewatkan.”



Orang yang tidak matang secara emosional biasanya berusaha mempertahankan posisi mereka sekuat mungkin.



Sebaliknya, orang yang matang tidak takut mengakui bahwa mereka mungkin belum melihat keseluruhan gambaran.



Ungkapan ini memiliki efek yang luar biasa. Ketika Anda menunjukkan kerendahan hati intelektual, orang lain cenderung ikut menurunkan pertahanannya.



Alih-alih menciptakan suasana “siapa yang benar dan siapa yang salah”, kalimat ini mengubah percakapan menjadi pencarian solusi bersama.



3. “Mari kita lihat ini dari sudut pandang yang berbeda.”



Ketika diskusi mulai buntu, banyak orang terus mengulang argumen yang sama.



Orang yang matang secara emosional memahami bahwa pengulangan jarang menghasilkan kemajuan.



Ungkapan ini membantu mengalihkan fokus dari konflik menuju eksplorasi.



Secara psikologis, mengubah perspektif dapat mengurangi pola pikir hitam-putih dan membantu kedua pihak menemukan titik temu yang sebelumnya tidak terlihat.



4. “Saya rasa kita sebenarnya menginginkan hal yang sama.”



Dalam banyak konflik, perbedaan sering kali terletak pada metode, bukan tujuan.



Namun ketika emosi mengambil alih, orang cenderung hanya melihat perbedaan.



Ungkapan ini mengingatkan semua pihak tentang kesamaan tujuan yang mereka miliki.



Ketika perhatian beralih dari perbedaan menuju kesamaan, ketegangan biasanya mulai mencair dengan sendirinya.



Ini adalah teknik yang sering digunakan oleh mediator profesional untuk membangun kembali rasa kebersamaan.



5. “Terima kasih sudah jujur menyampaikan itu.”



Banyak orang merasa rentan ketika mengungkapkan perasaan atau pendapat yang tidak populer.



Jika respons pertama yang mereka terima adalah kritik, mereka akan langsung menutup diri.



Sebaliknya, orang yang matang secara emosional menghargai keberanian orang lain untuk berbicara.



Ungkapan ini menciptakan rasa aman secara psikologis dan membuat percakapan tetap terbuka, bahkan ketika topiknya sulit.



6. “Saya bisa memahami mengapa itu membuat Anda merasa seperti itu.”



Emosi sering kali mereda ketika seseorang merasa dipahami.



Kalimat ini tidak menghakimi, tidak menyalahkan, dan tidak memaksa orang lain untuk berubah pikiran.



Sebaliknya, kalimat ini menunjukkan empati.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa empati yang tulus dapat membantu menurunkan ketegangan interpersonal dan meningkatkan kerja sama dalam hubungan.



Terkadang, seseorang tidak membutuhkan solusi. Mereka hanya ingin tahu bahwa perasaan mereka masuk akal.



7. “Tidak apa-apa jika kita belum sepakat sekarang.”



Banyak konflik memburuk karena adanya tekanan untuk segera mencapai kesepakatan.



Orang yang matang secara emosional memahami bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan saat itu juga.



Ungkapan ini memberikan ruang bagi semua pihak untuk berpikir, mencerna informasi, dan menenangkan emosi.



Anehnya, ketika tekanan untuk sepakat dihilangkan, peluang untuk mencapai kesepakatan justru sering meningkat.



8. “Apa yang menurut Anda akan membantu situasi ini?”



Daripada memaksakan solusi, orang yang matang secara emosional sering mengajak orang lain ikut terlibat dalam proses pemecahan masalah.



Kalimat ini mengubah dinamika percakapan.



Alih-alih berfokus pada kesalahan masa lalu, perhatian beralih pada langkah konstruktif ke depan.



Secara psikologis, orang lebih mungkin menerima solusi yang mereka bantu ciptakan dibandingkan solusi yang dipaksakan kepada mereka.



9. “Saya menghargai pandangan Anda.”



Perasaan dihargai merupakan kebutuhan dasar manusia.



Ketika seseorang merasa pandangannya diabaikan, mereka biasanya akan semakin keras mempertahankan posisinya.



Sebaliknya, ketika mereka merasa dihormati, kebutuhan untuk terus berdebat sering kali berkurang.



Ungkapan sederhana ini tidak berarti Anda setuju dengan mereka. Namun, Anda mengakui bahwa perspektif mereka layak didengar.



Dan itu sering kali cukup untuk menurunkan ketegangan secara signifikan.



10. “Kita berada di tim yang sama.”



Ini mungkin salah satu ungkapan paling kuat dalam daftar ini.



Saat konflik terjadi, otak manusia cenderung masuk ke pola pikir “saya melawan Anda”.



Kalimat ini secara halus mengingatkan bahwa hubungan lebih penting daripada perbedaan yang sedang diperdebatkan.



Baik dalam hubungan romantis, keluarga, persahabatan, maupun lingkungan kerja, mengingatkan bahwa semua orang memiliki tujuan bersama dapat mengubah suasana percakapan secara drastis.



Ketika seseorang merasa Anda adalah rekan, bukan lawan, pertahanan emosional mereka mulai menurun.



Penutup



Kematangan emosional bukanlah kemampuan untuk menghindari konflik sepenuhnya. Sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk menghadapi perbedaan pendapat tanpa memperburuk keadaan.



Orang-orang yang matang secara emosional memahami bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar. Mereka tidak selalu berbicara paling banyak atau paling keras. Namun, mereka tahu bagaimana memilih ungkapan yang membuat orang lain merasa didengar, dihargai, dan aman.



Sering kali, ketegangan tidak mereda karena argumen yang lebih baik. Ketegangan mereda karena seseorang menghadirkan empati, rasa hormat, dan ketenangan ke dalam percakapan.



