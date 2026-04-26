9 Kebiasaan Pagi Hari yang Terbukti Tingkatkan Produktivitas Menurut Psikologi, Apa Saja?

JawaPos.com – Pagi hari adalah jendela waktu paling berharga yang menentukan kualitas seluruh pekerjaan kreatif sepanjang hari.

Psikologi membuktikan bahwa produktivitas seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang dilakukan dalam satu hingga dua jam pertama setelah bangun.

Kebiasaan-kebiasaan yang dibangun di pagi hari bukan soal kedisiplinan yang keras, melainkan tentang melindungi kondisi terbaik untuk berkarya.

Banyak kreator konten dan penulis yang stagnan bukan karena kurang berbakat, tetapi karena rutinitas pagi mereka tidak mendukung kerja kreatif yang mendalam.

Dilansir dari laman BlogHerald pada Minggu (26/4), berikut sembilankebiasaan pagi yang secara nyata membuat perbedaan besar bagi siapapun yang pekerjaannya menuntut kejernihan berpikir.

1. Bangun di waktu yang konsisten setiap harinya

Bangun pagi-pagi sekali bukan jaminan produktivitas, karena setiap orang memiliki pola kewaspadaan biologis yang berbeda-beda.

Yang benar-benar penting bukan jam berapa kamu bangun, melainkan seberapa konsisten kamu melakukannya setiap harinya.

Tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari mengatur ritme sirkadian yang secara langsung meningkatkan fungsi kognitif.