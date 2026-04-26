5 Kesalahan Dekorasi Kamar Tidur yang Membuat Ruangan Tampak Berantakan

JawaPos.com - Kesalahan dekorasi kamar tidur bukan tentang kesalahan besar, tetapi hal-hal kecil yang membuat perbedaan besar.

Kamar tidur adalah tempat paling nyaman, yang berarti harus tenang, pribadi, dan nyaman.

Namun, banyak kesalahan dekorasi dapat membuat kamar Anda terlihat berantakan dan tidak teratur.

Dilansir English jagran, berikut lima kesalahan dalam dekorasi kamar tidur yang membuat ruangan Anda terlihat lebih berantakan dan kacau.

1. Terlalu banyak bantal

Menambahkan terlalu banyak bantal dan selimut dekoratif di kamar Anda mungkin tampak menarik, tetapi justru akan membuat berantakan.

Tempat tidur Anda akan terlihat sesak oleh bantal dan selimut tersebut.

Solusi: Jangan gunakan lebih dari 3 hingga 5 bantal, hiasilah dengan warna dan ukuran yang serasi. Pastikan bantal berada di atas tempat tidur.

2. Ruang penyimpanan di bawah tempat tidur