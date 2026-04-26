Orang yang Menghabiskan Uang untuk Pengalaman daripada Harta Benda Biasanya Mendapatkan 8 Manfaat Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menghabiskan uang untuk pengalaman. (Freepik/tirachardz)
JawaPos.com - Di tengah budaya konsumsi modern, banyak orang terdorong untuk membeli barang-barang baru: gadget terbaru, pakaian bermerek, atau kendaraan mewah.
Namun, dalam beberapa dekade terakhir, penelitian psikologi menunjukkan sesuatu yang menarik: kebahagiaan jangka panjang ternyata lebih sering datang dari pengalaman daripada kepemilikan benda.
Pengalaman bisa berupa perjalanan, konser, belajar hal baru, atau sekadar menghabiskan waktu berkualitas bersama orang terdekat.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan manfaat utama yang biasanya dirasakan oleh orang yang lebih memilih membelanjakan uangnya untuk pengalaman.
1. Kebahagiaan yang Lebih Tahan Lama
Barang cenderung cepat kehilangan daya tariknya. Fenomena ini dikenal sebagai hedonic adaptation, yaitu ketika kita cepat terbiasa dengan hal baru sehingga kesenangannya memudar. Sebaliknya, pengalaman lebih sulit “membosankan” karena terus hidup dalam ingatan. Bahkan, kenangan tersebut bisa terasa semakin berharga seiring waktu.
2. Meningkatkan Koneksi Sosial
Sebagian besar pengalaman melibatkan orang lain, entah itu teman, keluarga, atau bahkan orang baru. Interaksi sosial ini memperkuat hubungan emosional. Dibandingkan membeli barang, berbagi pengalaman menciptakan cerita bersama yang mempererat ikatan.
3. Membentuk Identitas Diri
Pengalaman membantu seseorang memahami siapa dirinya. Misalnya, perjalanan ke tempat baru bisa membuka perspektif, sementara mencoba aktivitas baru bisa mengungkap minat tersembunyi. Barang mungkin mencerminkan status, tetapi pengalaman membentuk jati diri.
