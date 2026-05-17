6 Ciri Ini Dimiliki oleh Orang yang Lebih Suka Makan Sendirian Menurut Psikologi

ilustrasi orang yang makan sendirian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sejumlah penelitian di bidang psikologi menunjukkan bahwa orang yang lebih memilih makan sendirian sebenarnya memiliki sejumlah kelebihan tertentu.

Mereka tidak selalu berarti antisosial atau merasa kesepian, justru sering kali memiliki karakter kepribadian yang kuat dan mandiri.

Mengutip geediting, berikut enam ciri orang yang gemar makan sendiri menurut sudut pandang psikologi.

1. Mereka memiliki kesadaran diri

Orang yang makan sendirian cenderung lebih peka terhadap tubuh dan pikiran mereka.

Tanpa tekanan sosial untuk terus bercakap-cakap atau meniru kebiasaan makan orang lain, mereka dapat fokus pada isyarat internal seperti rasa lapar, kepuasan, dan preferensi makanan.

Mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang nilai-nilai, tujuan, dan batasan sendiri.

2. Mereka nyaman dengan kesendirian

Mereka makan sendirian bukan karena terpaksa. Mereka memilihnya karena menemukan nilai dalam ruang tenang untuk merenung, merencanakan, atau sekadar menikmati makanan enak tanpa gangguan.

3. Mereka punya kemampuan pengambilan keputusan yang kuat

Orang yang makan sendirian cenderung mengambil keputusan sendiri, tahu apa yang diinginkan dan langsung mendapatkannya.

Mulai dari memilih tempat makan hingga memutuskan apa yang akan dipesan, mereka terus-menerus melatih kemampuan pengambilan keputusan tanpa bantuan masukan dari kelompok.