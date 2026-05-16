8 Tipe Orang Ini Sebaiknya Dihindari untuk Dijadikan Teman Menurut Psikologi

Ilustrasi pertemanan (Magnific/thanyakij-12)

JawaPos.com – Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan bertemu dengan banyak orang dan sebagian di antaranya berkembang menjadi hubungan pertemanan. Namun, tidak semua pertemanan membawa pengaruh positif.

Menurut psikologi, ada beberapa tipe individu yang justru lebih banyak memberikan dampak buruk dibandingkan manfaat dalam kehidupan seseorang. Kehadiran mereka dapat memengaruhi emosi, pikiran, hingga kualitas hidup secara keseluruhan.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan tipe orang yang dinilai kurang layak dijadikan teman karena berpotensi membawa pengaruh negatif dalam hubungan pertemanan.

1. Si pengeluh

Kita semua pernah mengalami hari-hari buruk dan wajar jika kita curhat kepada teman-teman.

Tapi ada juga teman-teman yang sepertinya menjadikan mengeluh sebagai kebiasaan mereka.

Psikologi menunjukkan bahwa paparan negatif yang terus-menerus dapat memengaruhi kesehatan mental Anda.

Jika Anda merasa lelah setelah menghabiskan waktu dengan teman yang hanya mengeluh, mungkin sudah saatnya mengakhiri pertemanan tersebut.

2. Teman yang bertepuk sebelah tangan

Pertemanan itu tentang memberi dan menerima.

Jika Anda terus-menerus merasa kebutuhan dan perasaan diabaikan, mungkin sudah saatnya untuk mundur sejenak dan mengevaluasi kembali pertemanan tersebut.

3. Tukang drama