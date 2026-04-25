Minggu, 26 April 2026 | 01.11 WIB

Hidupkan Semangat Kartini, dari Kebaya hingga Kemandirian Perempuan

Peringatan Hari Kartini. (Istimewa)

JawaPos.com–Peringatan Hari Kartini dilaksanakan di seluruh lini termasuk di perusahaan. Kegiatan ini mencerminkan komitmen dalam mendukung pemberdayaan perempuan serta memperkuat peran perempuan di lingkungan kerja dan masyarakat.

Di Head Office Patra Jasa, peringatan Hari Kartini ditandai dengan penggunaan busana tradisional oleh para PERWIRA. Kebaya yang dikenakan menjadi simbol penghormatan terhadap nilai budaya sekaligus upaya melestarikan warisan nusantara.

Selain kegiatan simbolis, Patra Jasa juga menyelenggarakan berbagai program lanjutan sepanjang April 2026 di Patra Jasa Office Tower. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan peran perempuan dalam menghadapi tantangan di era modern, baik dalam aspek profesional maupun sosial.

Implementasi kegiatan turut dilakukan di berbagai unit bisnis di daerah. The Patra Bali Hotel and Resort menyelenggarakan kegiatan bertajuk Pesona Kartini: Peran Perempuan Modern di Industri Hospitality yang diisi dengan fashion show kebaya dan cooking session.

Di wilayah Sumatra, Patra Dumai Hotel bekerja sama dengan Pegadaian Cabang Dumai menyelenggarakan talkshow Habis Gelap Terbitlah Terang. Kegiatan ini mengangkat pentingnya literasi keuangan sebagai salah satu faktor utama dalam mendukung kemandirian ekonomi perempuan.

Pj VP Corporate Secretary PT Patra Jasa Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, perusahaan terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang.

“Dukungan terhadap perempuan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong keberlanjutan bisnis. Perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak inovasi yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat,” ujar Fadjar Djoko Santoso dilansir dari Antara.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Patra Jasa menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan agar semakin mandiri, kompeten, dan berdaya saing di tengah dinamika perkembangan zaman.

