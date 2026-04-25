Orang Malas dan Menjadi Sangat Disiplin Sering Mempraktikkan 10 Kebiasaan Sederhana Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Banyak orang percaya bahwa disiplin adalah sifat bawaan—entah kamu memilikinya atau tidak. Namun, psikologi modern menunjukkan hal yang berbeda: disiplin adalah keterampilan yang bisa dilatih. Bahkan, banyak orang yang dulunya sangat malas justru berhasil menjadi sangat disiplin dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil secara konsisten.



Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Mereka tidak tiba-tiba menjadi “super produktif”, melainkan membangun sistem sederhana yang perlahan mengubah cara berpikir dan bertindak mereka.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 kebiasaan sederhana yang sering dipraktikkan oleh orang-orang yang berhasil bertransformasi dari malas menjadi sangat disiplin.



1. Memulai dari Hal yang Sangat Kecil



Alih-alih langsung membuat target besar, mereka mulai dari sesuatu yang hampir terlalu mudah untuk gagal.



Misalnya:



Bukan “olahraga 1 jam”, tapi “olahraga 5 menit”

Bukan “belajar 3 jam”, tapi “buka buku 1 halaman”



Dalam psikologi, ini dikenal sebagai habit shaping. Otak lebih mudah menerima perubahan kecil dibanding perubahan drastis.



2. Mengandalkan Sistem, Bukan Motivasi



Orang yang disiplin tidak menunggu mood datang. Mereka menciptakan sistem.



Contoh:



Jam bangun tetap setiap hari

Jadwal kerja yang konsisten

Rutinitas sebelum tidur



Motivasi itu fluktuatif, tapi sistem menciptakan stabilitas perilaku.



3. Mengurangi Friksi (Hambatan)



Mereka membuat kebiasaan baik menjadi lebih mudah dilakukan, dan kebiasaan buruk menjadi lebih sulit.



Contoh:



Menaruh sepatu olahraga di dekat tempat tidur

Menghapus aplikasi yang mengganggu

Menyiapkan meja kerja dari malam sebelumnya



Prinsip ini disebut behavioral design—mengatur lingkungan untuk mendukung perilaku yang diinginkan.



4. Fokus pada Identitas, Bukan Hasil



Alih-alih berkata, “Saya ingin sukses,” mereka berkata, “Saya adalah orang yang disiplin.”



Perubahan identitas ini penting karena:



Perilaku mengikuti identitas

Otak cenderung konsisten dengan citra diri



Jadi setiap tindakan kecil memperkuat identitas baru tersebut.



5. Menggunakan Aturan 2 Menit



Jika sesuatu bisa dilakukan dalam 2 menit, mereka langsung melakukannya.



Contoh:



Membalas pesan penting

Merapikan meja

Membuka tugas yang tertunda



Ini membantu melawan prokrastinasi, yang sering kali muncul karena tugas terasa “terlalu besar”.



6. Tidak Mengandalkan Kesempurnaan



Orang disiplin tidak menunggu kondisi ideal.



Mereka tetap bertindak meskipun:



Sedang tidak mood

Hasilnya belum sempurna

Energi sedang rendah



Dalam psikologi, ini disebut imperfect action, yaitu tetap bergerak meskipun tidak sempurna.



7. Konsisten, Bukan Intens



Mereka lebih memilih:



20 menit setiap hari daripada 3 jam sekali seminggu



Konsistensi membangun jalur saraf di otak (neural pathways) yang memperkuat kebiasaan.



8. Memonitor Kemajuan Secara Sederhana



Mereka melacak kebiasaan mereka, tapi tidak berlebihan.



Contoh:



Checklist harian

Tanda centang di kalender

Aplikasi habit tracker



Melihat progres kecil memberi dorongan dopamin yang memperkuat perilaku.



9. Memaafkan Diri Saat Gagal



Orang yang berhasil berubah tidak berhenti hanya karena satu kesalahan.



Mereka memahami bahwa:



Kegagalan adalah bagian dari proses

Yang penting adalah kembali ke jalur secepat mungkin



Dalam psikologi, ini disebut self-compassion, yang terbukti meningkatkan konsistensi jangka panjang.



10. Mengaitkan Kebiasaan dengan Rutinitas Lama



Mereka menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan yang sudah ada.



Contoh:



Setelah sikat gigi → langsung meditasi 2 menit

Setelah minum kopi → mulai kerja



Teknik ini dikenal sebagai habit stacking.



Penutup



Menjadi disiplin bukan tentang berubah menjadi orang yang “sempurna” atau “super rajin” secara tiba-tiba. Justru sebaliknya—ini tentang melakukan hal-hal kecil dengan konsisten, bahkan ketika tidak terasa menyenangkan.



Orang yang dulunya malas tidak berubah karena motivasi besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi bagian dari diri mereka.



