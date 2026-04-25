Orang Malas dan Menjadi Sangat Disiplin Sering Mempraktikkan 10 Kebiasaan Sederhana Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang percaya bahwa disiplin adalah sifat bawaan—entah kamu memilikinya atau tidak. Namun, psikologi modern menunjukkan hal yang berbeda: disiplin adalah keterampilan yang bisa dilatih. Bahkan, banyak orang yang dulunya sangat malas justru berhasil menjadi sangat disiplin dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil secara konsisten.
Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Mereka tidak tiba-tiba menjadi “super produktif”, melainkan membangun sistem sederhana yang perlahan mengubah cara berpikir dan bertindak mereka.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 kebiasaan sederhana yang sering dipraktikkan oleh orang-orang yang berhasil bertransformasi dari malas menjadi sangat disiplin.
1. Memulai dari Hal yang Sangat Kecil
Alih-alih langsung membuat target besar, mereka mulai dari sesuatu yang hampir terlalu mudah untuk gagal.
Misalnya:
Bukan “olahraga 1 jam”, tapi “olahraga 5 menit”
Bukan “belajar 3 jam”, tapi “buka buku 1 halaman”
Dalam psikologi, ini dikenal sebagai habit shaping. Otak lebih mudah menerima perubahan kecil dibanding perubahan drastis.
2. Mengandalkan Sistem, Bukan Motivasi
Orang yang disiplin tidak menunggu mood datang. Mereka menciptakan sistem.
Contoh:
Jam bangun tetap setiap hari
Jadwal kerja yang konsisten
Rutinitas sebelum tidur
Motivasi itu fluktuatif, tapi sistem menciptakan stabilitas perilaku.
3. Mengurangi Friksi (Hambatan)
Mereka membuat kebiasaan baik menjadi lebih mudah dilakukan, dan kebiasaan buruk menjadi lebih sulit.
Contoh:
Menaruh sepatu olahraga di dekat tempat tidur
Menghapus aplikasi yang mengganggu
Menyiapkan meja kerja dari malam sebelumnya
Prinsip ini disebut behavioral design—mengatur lingkungan untuk mendukung perilaku yang diinginkan.
4. Fokus pada Identitas, Bukan Hasil
Alih-alih berkata, “Saya ingin sukses,” mereka berkata, “Saya adalah orang yang disiplin.”
Perubahan identitas ini penting karena:
Perilaku mengikuti identitas
Otak cenderung konsisten dengan citra diri
Jadi setiap tindakan kecil memperkuat identitas baru tersebut.
5. Menggunakan Aturan 2 Menit
Jika sesuatu bisa dilakukan dalam 2 menit, mereka langsung melakukannya.
Contoh:
Membalas pesan penting
Merapikan meja
Membuka tugas yang tertunda
Ini membantu melawan prokrastinasi, yang sering kali muncul karena tugas terasa “terlalu besar”.
6. Tidak Mengandalkan Kesempurnaan
Orang disiplin tidak menunggu kondisi ideal.
Mereka tetap bertindak meskipun:
Sedang tidak mood
Hasilnya belum sempurna
Energi sedang rendah
Dalam psikologi, ini disebut imperfect action, yaitu tetap bergerak meskipun tidak sempurna.
7. Konsisten, Bukan Intens
Mereka lebih memilih:
20 menit setiap hari daripada 3 jam sekali seminggu
Konsistensi membangun jalur saraf di otak (neural pathways) yang memperkuat kebiasaan.
8. Memonitor Kemajuan Secara Sederhana
Mereka melacak kebiasaan mereka, tapi tidak berlebihan.
Contoh:
Checklist harian
Tanda centang di kalender
Aplikasi habit tracker
Melihat progres kecil memberi dorongan dopamin yang memperkuat perilaku.
9. Memaafkan Diri Saat Gagal
Orang yang berhasil berubah tidak berhenti hanya karena satu kesalahan.
Mereka memahami bahwa:
Kegagalan adalah bagian dari proses
Yang penting adalah kembali ke jalur secepat mungkin
Dalam psikologi, ini disebut self-compassion, yang terbukti meningkatkan konsistensi jangka panjang.
10. Mengaitkan Kebiasaan dengan Rutinitas Lama
Mereka menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan yang sudah ada.
Contoh:
Setelah sikat gigi → langsung meditasi 2 menit
Setelah minum kopi → mulai kerja
Teknik ini dikenal sebagai habit stacking.
Penutup
Menjadi disiplin bukan tentang berubah menjadi orang yang “sempurna” atau “super rajin” secara tiba-tiba. Justru sebaliknya—ini tentang melakukan hal-hal kecil dengan konsisten, bahkan ketika tidak terasa menyenangkan.
Orang yang dulunya malas tidak berubah karena motivasi besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi bagian dari diri mereka.
