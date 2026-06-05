Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 6 Juni 2026 | 03.16 WIB

8 Kebiasaan Percakapan yang Membuat Orang Mengingat Anda Berbulan-Bulan Kemudian, Apa Saja?

seseorang yang mudah diingat oleh orang lain / foto: Magnific/pressfoto - Image

seseorang yang mudah diingat oleh orang lain / foto: Magnific/pressfoto

Dan itulah alasan mengapa beberapa orang tetap dikenang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kemudian, meskipun percakapannya hanya berlangsung beberapa menit.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
10 Kebiasaan yang Mengungkap Karisma dan Percaya Diri Sejati Seseorang Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Kebiasaan yang Mengungkap Karisma dan Percaya Diri Sejati Seseorang Menurut Psikologi

Jumat, 5 Juni 2026 | 20.41 WIB

Anda Sering Membaca Ulang Chat Lama? Psikologi Ungkap Kebiasaan Ini Ternyata Menyimpan Makna Mendalam - Image
Kepribadian

Anda Sering Membaca Ulang Chat Lama? Psikologi Ungkap Kebiasaan Ini Ternyata Menyimpan Makna Mendalam

Jumat, 5 Juni 2026 | 00.40 WIB

8 Kebiasaan yang Dilakukan Orang Sukses Sebelum Jam 7 Pagi dan Orang yang Tetap Berjuang Setelah Jam 9 Malam Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Kebiasaan yang Dilakukan Orang Sukses Sebelum Jam 7 Pagi dan Orang yang Tetap Berjuang Setelah Jam 9 Malam Menurut Psikologi

Kamis, 4 Juni 2026 | 23.00 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore