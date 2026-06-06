Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang menganggap kecantikan fisik sebagai sesuatu yang ditentukan oleh genetik atau usia. Padahal, berbagai penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa daya tarik seseorang tidak hanya bergantung pada bentuk wajah atau kondisi kulit, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari yang membentuk ekspresi, energi, kesehatan, dan cara seseorang membawa dirinya.



Menariknya, ada orang-orang yang justru terlihat semakin menarik seiring bertambahnya usia. Mereka mungkin tidak memiliki penampilan yang sempurna menurut standar media sosial, tetapi mereka memancarkan pesona yang membuat orang lain nyaman dan tertarik. Dalam banyak kasus, hal ini bukanlah kebetulan. Ada pola perilaku dan kebiasaan tertentu yang secara konsisten mereka praktikkan setiap hari.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (6/6), terdapat enam kebiasaan yang sering dimiliki oleh orang-orang yang tampak semakin cantik secara fisik seiring bertambahnya usia, berdasarkan berbagai temuan dalam psikologi dan ilmu perilaku.



1. Mereka Menjaga Kualitas Tidur dengan Serius



Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat. Saat tidur, tubuh melakukan proses pemulihan yang sangat penting bagi kesehatan kulit, keseimbangan hormon, dan fungsi otak.



Kurang tidur secara kronis dapat meningkatkan kadar hormon stres, mempercepat munculnya lingkaran hitam di bawah mata, membuat kulit tampak kusam, serta memengaruhi suasana hati. Sebaliknya, tidur yang cukup membantu wajah terlihat lebih segar dan ekspresi menjadi lebih positif.



Dari sudut pandang psikologi, orang yang memprioritaskan tidur juga cenderung memiliki pengendalian diri yang lebih baik. Mereka lebih mampu mengelola stres dan emosi, yang pada akhirnya tercermin dalam penampilan fisik mereka.



Kecantikan yang bertahan lama sering kali dimulai dari rutinitas sederhana: tidur yang cukup setiap malam.



2. Mereka Mengelola Stres, Bukan Membiarkannya Mengendalikan Hidup



Stres yang berlangsung lama tidak hanya memengaruhi kesehatan mental, tetapi juga meninggalkan jejak yang terlihat pada tubuh.



Psikolog telah lama mengamati hubungan antara stres kronis dan berbagai perubahan fisik, seperti kulit yang lebih cepat menua, postur tubuh yang menurun, hingga ekspresi wajah yang tampak tegang.



Orang yang terlihat semakin menarik seiring usia biasanya memiliki cara sehat untuk mengelola tekanan hidup. Mereka mungkin berjalan kaki, berolahraga, bermeditasi, menulis jurnal, atau meluangkan waktu untuk hobi yang mereka sukai.



Kebiasaan ini membantu menjaga keseimbangan emosional sehingga wajah mereka memancarkan ketenangan. Dan ketenangan adalah salah satu bentuk daya tarik yang paling kuat.



3. Mereka Tersenyum dan Menunjukkan Emosi Positif Secara Tulus



Senyuman tulus memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang sering kita sadari.



Dalam psikologi sosial, orang yang sering menunjukkan emosi positif cenderung dinilai lebih menarik dibandingkan mereka yang memiliki ekspresi wajah datar atau sering terlihat murung. Senyuman membuat seseorang tampak lebih ramah, hangat, dan mudah didekati.



Selain itu, kebiasaan berpikir positif dan menunjukkan rasa syukur dapat memengaruhi ekspresi wajah dalam jangka panjang. Orang yang terbiasa menikmati hidup sering kali memiliki sorot mata yang lebih hidup dan ekspresi yang lebih lembut.



Seiring bertambahnya usia, karakter emosional seseorang semakin terlihat pada wajahnya. Karena itu, emosi positif yang dipelihara setiap hari dapat menjadi investasi kecantikan jangka panjang.



4. Mereka Merawat Tubuh Melalui Aktivitas Fisik Rutin



Olahraga bukan hanya tentang menjaga berat badan. Aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten membantu meningkatkan sirkulasi darah, menjaga kesehatan jantung, memperbaiki postur tubuh, dan meningkatkan produksi hormon yang berhubungan dengan perasaan bahagia.



Dari perspektif psikologi, olahraga juga berkaitan dengan peningkatan rasa percaya diri. Ketika seseorang merasa nyaman dengan tubuhnya, hal itu tercermin dalam cara berjalan, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain.



Tidak harus berupa latihan berat di gym. Berjalan kaki, bersepeda, yoga, atau peregangan ringan setiap hari sudah cukup untuk memberikan manfaat yang signifikan.



Orang yang tetap aktif biasanya mempertahankan vitalitas yang membuat mereka terlihat lebih muda dan segar dibandingkan usia sebenarnya.



5. Mereka Memelihara Hubungan Sosial yang Sehat



Manusia adalah makhluk sosial. Hubungan yang positif dengan keluarga, teman, atau komunitas memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental dan fisik.



Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Orang yang memiliki hubungan sosial yang hangat cenderung lebih bahagia, lebih optimis, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.



Semua faktor tersebut berkontribusi pada penampilan yang lebih menarik. Mereka tidak hanya terlihat sehat secara fisik, tetapi juga memancarkan energi positif yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat mereka.



Sebaliknya, konflik berkepanjangan dan hubungan yang penuh tekanan sering kali menguras energi emosional dan berdampak pada kondisi fisik seseorang.



6. Mereka Memiliki Rasa Percaya Diri yang Stabil



Kepercayaan diri adalah salah satu faktor yang paling sering dikaitkan dengan daya tarik fisik dalam berbagai penelitian psikologi.



Menariknya, kepercayaan diri yang dimaksud bukanlah kesombongan atau kebutuhan untuk selalu menjadi pusat perhatian. Yang membuat seseorang tampak semakin menarik adalah penerimaan diri yang sehat.



Orang yang menerima kelebihan dan kekurangannya cenderung tidak menghabiskan energi untuk terus membandingkan diri dengan orang lain. Mereka fokus pada pengembangan diri, bukan mengejar kesempurnaan.



Sikap ini menciptakan aura yang sulit dijelaskan tetapi mudah dirasakan. Mereka tampak nyaman dengan diri sendiri, dan kenyamanan itu sering kali membuat orang lain melihat mereka sebagai sosok yang lebih menarik.



Kesimpulan



Menjadi semakin cantik seiring bertambahnya usia bukan semata-mata soal perawatan kulit, kosmetik, atau faktor genetik. Psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan sehari-hari memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk daya tarik seseorang dari waktu ke waktu.



Tidur yang cukup, mengelola stres, tersenyum dengan tulus, aktif bergerak, menjaga hubungan sosial yang sehat, dan membangun kepercayaan diri yang stabil adalah enam kebiasaan yang sering ditemukan pada orang-orang yang tampak semakin menarik seiring bertambahnya usia.



