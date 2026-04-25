Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 25 April 2026 | 15.54 WIB

Hidup Terasa Kosong dan Hampa? Segera Lakukan 5 Cara Ini Sebelum Mental Health Anda Semakin Terpuruk

Ilustrasi seseorang yang merasa hampa/freepik

JawaPos.com-Hidup merupakan suatu proses, di mana ada kalanya seseorang merasa lelah, kosong, dan mulai mempertanyakan makna hidup.

Rasa tidak puas pada hubungan pekerjaan, kehidupan rumah, atau  hubungan sosial terkadang membuat seseorang merasa kosong dan hampa.

Terlebih saat anda memasuki quarter life crisis, kondisi mental health sering terasa rapuh dan terguncang.

Namun, ingat bahwa anda tidak akan pernah sendirian. Saat hidup terasa kehilangan arah dan semuanya tampak semakin berat, ada beberapa langkah yang bisa anda lakukan untuk memulihkan makna kehidupan.

Dikutip dari laman psychcentral.com ingatlah lima cara ini saat hidup terasa hampa dan kosong

Perjalanan menemukan tujuan hidup bisa sangat menantang. Namun, pada proses ini sesegera mungkin melakukan self talk secara positif bisa berpengaruh besar pada semangat hidup anda. Anda bisa memulainya dengan menjauh dari distraksi sosial media, kemudian mulai mengingat kembali dan bertanya pada diri sendiri soal hal-hal yang bisa membuat bahagia, passion dan minat, motivasi yang bisa mendorong anda, serta arti kesuksesan bagi diri anda. 

Melatih rasa syukur bisa anda lakukan dengan menerima hal-hal baik di sekitar anda. Rasa syukur mampu membuat seseorang melihat keadaan dari sudut pandang yang lebih positif. Bersyukur juga bisa mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati.

Terkadang hal-hal kecil dan sederhana bisa bermakna besar bagi kehidupan. Anda bisa menemukan makna di balik pemandangan yang indah atau keberkahan dari Tuhan. Cara sederhana seperti makan dengan mindfulness, memasang alarm.dan merencanakan rutinitas pagi bisa mengembalikan makna hidup anda.

