7 Alasan Mengapa Gen Z Mudah Cemas dan Khawatir, Apa Saja?

JawaPos.com - Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Mereka sering dianggap sebagai anak muda dengan pola pikir yang terus berkembang, yang merupakan generasi 'digital native' sejati pertama.

Namun, seperti setiap koin memiliki dua sisi, kecanduan media sosial, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian global juga merupakan masalah yang mengkhawatirkan.

Dilansir astotalk, berikut tujuh alasan utama mengapa Gen Z mudah cemas dan khawatir.

1. Kewalahan dengan media sosial

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia Gen Z. Menghabiskan waktu luang dengan menjelajahi platform media sosial mengakibatkan perbandingan dengan 'kehidupan sempurna' orang lain. Ini menyebabkan keraguan diri, FOMO, dan isolasi.

2. Ketidakpastian ekonomi

Gaji yang stagnan, utang besar, dan pekerjaan ekonomi lepas yang tidak stabil membuat mereka merasa tidak yakin tentang ketidakstabilan ekonomi di masa depan. Bahkan mereka takut tidak akan pernah memiliki rumah atau pensiun dengan nyaman.

3. Ketakutan terhadap perubahan iklim

Sebagai generasi yang mewarisi krisis iklim Bumi, Gen Z menyaksikan bencana akibat perubahan iklim seperti kebakaran hutan, banjir, dan gelombang panas yang hebat. Selain itu, kecemasan ekologis menjadi sumber kekhawatiran lain bagi generasi yang ingin mengubah dunia.