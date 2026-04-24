4 Perubahan Sederhana yang Dilakukan Overthinker hingga Akhirnya Menemukan Ketenangan Batin

JawaPos.Com - Overthinker atau orang yang berpikir berlebihan biasanya memiliki beberapa ciri khas dan kepribadian.

Pikiran yang terus berjalan tanpa henti, sering kali terasa seperti lingkaran yang sulit diputus.

Satu hal kecil bisa berkembang menjadi kekhawatiran panjang, lalu berlanjut menjadi berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi.

Bagi seorang overthinker, situasi seperti ini bukan hal baru, melainkan bagian dari keseharian yang diam-diam menguras energi.

Kelelahan yang muncul tidak selalu terlihat dari luar. Dari sisi lain, semuanya tampak baik-baik saja.

Namun di dalam, pikiran terus bekerja tanpa jeda, memutar ulang kejadian, mempertanyakan keputusan, dan membayangkan hal-hal yang belum tentu nyata.

Dalam kondisi seperti ini, ketenangan terasa seperti sesuatu yang jauh. Perubahan menuju ketenangan tidak selalu datang dari langkah besar.

Justru, banyak overthinker mulai menemukan titik tenang ketika berani mengubah hal-hal kecil dalam cara mereka berpikir dan menjalani hari.

Perubahan sederhana ini perlahan membantu mereka keluar dari lingkaran pikiran yang melelahkan.

Dilansir dari Yourtango, inilah empat perubahan sederhana yang sering dilakukan hingga akhirnya membawa ketenangan batin.

1. Mengurangi Kebiasaan Mengulang Pikiran yang Sama

Kebiasaan memutar ulang kejadian menjadi salah satu ciri paling umum dari overthinking.

Satu percakapan sederhana bisa diingat berulang kali, dipikirkan dari berbagai sudut, bahkan hingga menimbulkan penyesalan yang sebenarnya tidak perlu.

Perubahan pertama dimulai ketika seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan berkali-kali.