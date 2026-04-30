11 Kebiasaan Menunjukkan Kecerdasan dan Kepribadian yang Lemah Menurut Psikologi

JawaPos.com – Banyak orang merasa diri mereka cukup cerdas, namun kecerdasan sejati tidak diukur dari seberapa banyak buku yang sudah dibaca atau nilai ujian yang diraih.

Psikologi mengungkap bahwa justru perilaku sehari-hari yang tampak sepele itulah yang paling jujur mencerminkan tingkat kesadaran intelektual seseorang.

Kepribadian seseorang yang benar-benar matang secara intelektual biasanya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun di sekitarnya.

Sebaliknya, ada sejumlah kebiasaan yang tanpa disadari justru memberikan sinyal bahwa seseorang sedang berusaha terlalu keras untuk terlihat pintar.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (30/4), Berikut sebelas perilaku umum yang secara diam-diam mengungkap bahwa seseorang mungkin tidak secerdas yang selama ini mereka bayangkan.

1. Suka mengoreksi kesalahan kecil orang lain

Terlalu sering memperbaiki tata bahasa atau pilihan kata orang lain di tengah percakapan lebih mencerminkan kebutuhan untuk merasa superior daripada keinginan membantu.

Orang yang benar-benar cerdas tahu kapan koreksi itu perlu dilakukan dan kapan lebih bijak untuk membiarkannya berlalu begitu saja.

2. Sering menyebut nama tokoh atau teori terkenal