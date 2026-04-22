Bukan Manja atau Mau Menang Sendiri, Orang yang Mudah Mendapatkan Apa yang Diinginkan Justru Memiliki 5 Kepribadian Langka Ini Menurut Penelitian



JawaPos.com - Banyak yang salah mengira, orang yang mudah mendapatkan apa yang diinginkan memiliki kepribadian manja atau mau menang sendiri.



Tapi, ternyata bukan itu. Penelitian menyebutkan ciri-ciri kepribadian tertentu membantu seseorang untuk meraih apa yang diinginkan dengan mudah.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Rabu (22/4), berikut lima kepribadian langka yang dimiliki oleh orang yang mudah mendapatkan apa yang diinginkan.



1. Ketahanan



Ketahanan ialah kemampuan untuk bangkit kembali ketika sesuatu mengganggu rencana mereka. Ketahanan ini yang membantu mereka bangkit dan memulai semuanya kembali paska kehilangan, kegagalan, rasa malu, atau kesulitan lainnya.



Penelitian terkait ketahanan mengungkapkan, individu yang tangguh menggunakan emosi positifnya sebagai alat untuk bangkit kembali lebih cepat dan efektif dari orang lain.



Bukan ketiadaan rasa sakit, tapi kemampuan mereka memproses kesulitan dan menggunakan apa yang telah dipelajari untuk terus maju. Mereka mampu mengakui masalah dan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mengatasi hambatan.



Mereka juga berlapang dada menerima kemunduran dan beradaptasi sekaligus menggunakannya sebagai cara melewati rintangan apa pun yang menghalangi jalan mereka.



2. Pemberani



Keberanian adalah melakukan hal-hal yang ditakuti, biasanya untuk hal-hal kreatif dan berisiko yang membuat khawatir atau gagal. Lebih dari sekadar mengambil risiko dan menghadapi ketakutan, keberanian juga membiarkan diri rentan dan mengambil lompatan dengan penuh keyakinan.



Inilah yang membedakan para pemimpin dan inovator dari kebanyakan orang, mereka bersedia melangkah ke batas normal dan melompat ke hal-hal yang luar biasa.



Terapis pernikahan dan keluarga Ann Naimark menjelaskan bahwa orang-orang berani tidak didefinisikan oleh ketiadaan rasa takut, tapi kesediaan untuk tetap melewatinya.



3. Baik Hati



Ini sifat yang sangat berharga yang digunakan banyak orang sukses untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan mudah. Tapi, bukan dengan cara manipulatif.



Berbelas kasih, empati, dan rasa hormat kepada orang lain menunjukkan betapa pentingnya kesejahteraan orang lain untuk mereka. Peneliti mencatat, kebaikan hati yang tulus berbeda dari upaya menyenangkan orang lain.



Kebaikan hati berasal dari kehangatan batin daripada kebutuhan akan persetujuan eksternal. Perilaku ini juga memberi efek positif pada kesehatan mental mereka.



4. Sabar



Pepatah mengatakan, kesabaran adalah kebajikan. Jadi, mereka yang sabar memercayai prosesnya alih-alih mencoba memaksa segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan mereka.



Mereka tahu semuanya akan berjalan dengan sendirinya walau mereka hanya menunggu. Mereka yang sabar membiarkan keadaan terungkap tanpa mencoba mengendalikan hasilnya.



Sifat ini benar-benar melindungi ketenangan mereka di tengah situasi yang kacau dan tidak terduga.

Sebuah penelitian mengungkapkan, orang yang secara teratur memilih imbalan yang tertunda daripada imbalan langsung cenderung memiliki kesuksesan karier lebih besar dan kesehatan mental lebih baik secara keseluruhan.



Kemampuan menolak kepuasan instan ini menjadi salah satu tanda terkuat dari pencapaian jangka panjang di hampir setiap tahap kehidupan seseorang.



5. Disiplin



Sering kali disiplin membuat seseorang mendapatkan apa yang diinginkan dengan mudah. Mereka dapat melakukan atau menolak hal-hal sulit hari ini untuk mendapatkan apa yang diinginkan besok.



Untuk menjadi sukses, jangan kehilangan fokus atau visi, tetaplah termotivasi dan memanfaatkan kekuatan dahsyat yang akan mendorong menuju kehebatan.



Psikiater Dr. Abigail Brenner mencatat, orang yang benar-benar sukses memperlakukan tantangan sebagai masalah yang harus dipecahkan, bukan sebagai alasan untuk berhenti.



Mereka mengejar secara konsisten, memahami bahwa disiplin bukan tentang menjadi sempurna setiap hari, namun tentang memilih untuk terus maju terlepas dari keadaan.

Pada akhirnya yang dimaksud mendapatkan sesuatu dengan mudah disini bukan karena merengek pada orang tua atau atasan, lalu diberikan.

Tidak juga hasil merebut dari orang lain, tapi terbiasa memperjuangkan impian atau tujuan pribadi dengan kerja keras sendiri.



Ingat, tidak ada formula ajaib untuk mengantarkan seseorang pada kesuksesan. Ambillah langkah kecil, langkah besar, atau merangkak jika perlu.***