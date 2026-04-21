Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 April 2026 | 04.25 WIB

Gak Perlu Risau, Ini 5 Tips Menghadapi Cuaca yang Sangat Panas

ilustrasi orang dalam cuaca panas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Suhu di berbagai wilayah Indonesia perlahan mulai meningkat

Kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta orang dengan penyakit tertentu.

Mengutip English Jagran, ada beberapa langkah sederhana namun efektif yang dapat dilakukan untuk membantu tubuh tetap nyaman dan terhindar dari dampak cuaca panas.

Berikut lima tips yang bisa Anda terapkan.

1. Hidrasi

Tetap terhidrasi sangat penting, terutama saat cuaca panas. Minumlah banyak air putih sepanjang hari untuk mengisi kembali cairan yang hilang.

Tambahkan irisan mentimun dan lemon ke dalam air Anda untuk sentuhan menyegarkan, menjaga tubuh tetap sejuk dan berenergi di tengah suhu yang terik.

2. Tanaman

Tanaman menyejukkan ruangan, memurnikan udara, dan memberikan efek menenangkan.

Melalui transpirasi, tanaman menurunkan suhu udara sekaligus menciptakan suasana yang tenteram.

Letakkan tanaman di dekat jendela untuk menyaring panas matahari, nikmati ruangan yang lebih sejuk dan damai.

3. Pakaian berbahan sejuk

Kenakan pakaian berbahan serat alami agar tetap sejuk. Warna pastel dan putih dapat membantu menangkis sinar matahari, menjaga suhu tubuh tetap nyaman.

Dengan berpakaian bijak, Anda akan lebih siap menghadapi cuaca panas yang menyengat, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
Nyari Seger-seger? Ini 17 Tempat Es Krim dan Gelato di Bandung, Kuliner Wajib Dicoba Saat Cuaca Lagi Panas - Image
Kuliner

Nyari Seger-seger? Ini 17 Tempat Es Krim dan Gelato di Bandung, Kuliner Wajib Dicoba Saat Cuaca Lagi Panas

Selasa, 21 April 2026 | 21.21 WIB

11 Pilihan Sehat dan Segar untuk Pelepas Dahaga di Cuaca Panas - Image
Kesehatan

11 Pilihan Sehat dan Segar untuk Pelepas Dahaga di Cuaca Panas

Kamis, 16 April 2026 | 20.36 WIB

Cuaca Lagi “Nggak Jelas”? Ini 7 Cara Simpel Biar Kamu Nggak Ikut Tumbang! - Image
Lifestyle

Cuaca Lagi “Nggak Jelas”? Ini 7 Cara Simpel Biar Kamu Nggak Ikut Tumbang!

Rabu, 15 April 2026 | 13.33 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

