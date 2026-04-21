Gak Perlu Risau, Ini 5 Tips Menghadapi Cuaca yang Sangat Panas

ilustrasi orang dalam cuaca panas. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Suhu di berbagai wilayah Indonesia perlahan mulai meningkat Kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta orang dengan penyakit tertentu. Mengutip English Jagran, ada beberapa langkah sederhana namun efektif yang dapat dilakukan untuk membantu tubuh tetap nyaman dan terhindar dari dampak cuaca panas. Berikut lima tips yang bisa Anda terapkan. 1. Hidrasi Tetap terhidrasi sangat penting, terutama saat cuaca panas. Minumlah banyak air putih sepanjang hari untuk mengisi kembali cairan yang hilang. Tambahkan irisan mentimun dan lemon ke dalam air Anda untuk sentuhan menyegarkan, menjaga tubuh tetap sejuk dan berenergi di tengah suhu yang terik. 2. Tanaman Tanaman menyejukkan ruangan, memurnikan udara, dan memberikan efek menenangkan. Melalui transpirasi, tanaman menurunkan suhu udara sekaligus menciptakan suasana yang tenteram. Letakkan tanaman di dekat jendela untuk menyaring panas matahari, nikmati ruangan yang lebih sejuk dan damai. 3. Pakaian berbahan sejuk Kenakan pakaian berbahan serat alami agar tetap sejuk. Warna pastel dan putih dapat membantu menangkis sinar matahari, menjaga suhu tubuh tetap nyaman. Dengan berpakaian bijak, Anda akan lebih siap menghadapi cuaca panas yang menyengat, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.