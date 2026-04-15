Cuaca Lagi “Nggak Jelas”? Ini 7 Cara Simpel Biar Kamu Nggak Ikut Tumbang!

Ilustrasi cuaca dingin dan berangin. (Freepik/nugrahithaaditya)
JawaPos.com - Cuaca yang berubah-ubah tanpa pola sering bikin tubuh kamu “kaget”. Pagi panas menyengat, siang tiba-tiba hujan, malam malah dingin menusuk, kondisi seperti ini bisa dengan mudah menurunkan daya tahan tubuh jika kamu nggak siap menghadapinya.
Di saat seperti ini, menjaga kesehatan bukan cuma soal makan dan tidur cukup, tapi juga soal bagaimana kamu menyesuaikan kebiasaan sehari-hari. Kalau kamu abai, risiko terserang flu, batuk, hingga kelelahan bisa meningkat tanpa disadari.
Berikut 7 tips menjaga kesehatan saat cuaca tak menentu!
Saat cuaca berubah-ubah, tubuh kamu tetap butuh cairan yang cukup untuk menjaga metabolisme tetap stabil. Jangan tunggu haus untuk minum, karena itu tanda tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Usahakan minum secara rutin sepanjang hari agar daya tahan tubuh tetap terjaga.
Kamu perlu asupan makanan bergizi seimbang, terutama yang kaya vitamin seperti buah dan sayur. Makanan yang kamu konsumsi akan sangat berpengaruh pada imun tubuh, jadi jangan asal makan cepat saji terus-menerus meskipun praktis.
Payung atau jas hujan bisa jadi penyelamat di tengah cuaca tak menentu. Selain itu, jaket ringan juga penting untuk mengantisipasi perubahan suhu yang tiba-tiba dingin, supaya tubuh kamu tidak “kaget”.
Tidur yang cukup tapi sering terbangun tidak akan memberikan manfaat maksimal. Pastikan kamu tidur dengan kualitas yang baik agar tubuh punya waktu optimal untuk memulihkan diri dan memperkuat sistem imun.
Olahraga tetap penting untuk menjaga kebugaran, tapi kamu harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan cuaca. Pilih waktu dan jenis olahraga yang aman, seperti di pagi atau sore hari, agar tubuh tetap aktif tanpa risiko kelelahan.
Perubahan cuaca sering membawa kuman dan virus lebih mudah menyebar. Kamu perlu rajin mencuci tangan, mandi setelah kehujanan, dan mengganti pakaian basah agar tidak mudah terserang penyakit.
