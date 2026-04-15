Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
15 April 2026, 13.33 WIB

Cuaca Lagi “Nggak Jelas”? Ini 7 Cara Simpel Biar Kamu Nggak Ikut Tumbang!

Ilustrasi cuaca dingin dan berangin. (Freepik/nugrahithaaditya) - Image

Ilustrasi cuaca dingin dan berangin. (Freepik/nugrahithaaditya)

JawaPos.com - Cuaca yang berubah-ubah tanpa pola sering bikin tubuh kamu “kaget”. Pagi panas menyengat, siang tiba-tiba hujan, malam malah dingin menusuk, kondisi seperti ini bisa dengan mudah menurunkan daya tahan tubuh jika kamu nggak siap menghadapinya.

Di saat seperti ini, menjaga kesehatan bukan cuma soal makan dan tidur cukup, tapi juga soal bagaimana kamu menyesuaikan kebiasaan sehari-hari. Kalau kamu abai, risiko terserang flu, batuk, hingga kelelahan bisa meningkat tanpa disadari.

Berikut 7 tips menjaga kesehatan saat cuaca tak menentu!

1. Jangan Anggap Sepele Asupan Air Putih

Saat cuaca berubah-ubah, tubuh kamu tetap butuh cairan yang cukup untuk menjaga metabolisme tetap stabil. Jangan tunggu haus untuk minum, karena itu tanda tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Usahakan minum secara rutin sepanjang hari agar daya tahan tubuh tetap terjaga.

2. Perhatikan Pola Makan, bukan Sekadar Kenyang

Kamu perlu asupan makanan bergizi seimbang, terutama yang kaya vitamin seperti buah dan sayur. Makanan yang kamu konsumsi akan sangat berpengaruh pada imun tubuh, jadi jangan asal makan cepat saji terus-menerus meskipun praktis.


3. Selalu Sedia Perlindungan Ekstra saat Keluar Rumah

Payung atau jas hujan bisa jadi penyelamat di tengah cuaca tak menentu. Selain itu, jaket ringan juga penting untuk mengantisipasi perubahan suhu yang tiba-tiba dingin, supaya tubuh kamu tidak “kaget”.

4. Jaga Kualitas Tidur, Bukan cuma Durasinya

Tidur yang cukup tapi sering terbangun tidak akan memberikan manfaat maksimal. Pastikan kamu tidur dengan kualitas yang baik agar tubuh punya waktu optimal untuk memulihkan diri dan memperkuat sistem imun.


5. Rutin Berolahraga, tapi Jangan Memaksakan Diri

Olahraga tetap penting untuk menjaga kebugaran, tapi kamu harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan cuaca. Pilih waktu dan jenis olahraga yang aman, seperti di pagi atau sore hari, agar tubuh tetap aktif tanpa risiko kelelahan.


6. Jangan Lupa Menjaga Kebersihan Diri

Perubahan cuaca sering membawa kuman dan virus lebih mudah menyebar. Kamu perlu rajin mencuci tangan, mandi setelah kehujanan, dan mengganti pakaian basah agar tidak mudah terserang penyakit.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore