Bukan Cuma Wortel! Berikut Deretan Buah yang Mampu Menjaga Kesehatan Mata

JawaPos.com- Mata merupakan salah satu organ vital yang perlu dijaga. Penglihatan yang baik merupakan rezeki yang harus dirawat dengan baik pula.

Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Beberapa jenis makanan diketahui mampu melindungi mata dari paparan radikal bebas sekaligus membantu menjaga ketajaman penglihatan.

Mungkin anda selama ini lebih familiar pada makanan sejenis sayur yakni wortel atau sayuran hijau, sebagai makanan yang baik untuk mata

Namun, siapa sangka ternyata ada juga berbagai buah yang mengandung nutrisi penting untuk menjaga kesehatan mata anda.

Mengutip informasi dari laman puskesmasperampuan-dikes. lombokbaratkab.go.id dan yap.or.id berikut adalah lima rekomendasi buah yang mampu membantu menjaga kesehatan mata.

Pisang

Pisang dikenal memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Selain kalsium, pisang juga mengandung vitamin A yang penting untuk menjaga kesehatan kornea mata. Konsumsi pisang dapat membantu penglihatan anda tetap optimal.

Beri

Buah beri dengan jenis stroberi, blueberry, murbei, goji berry, cranberry kaya akan vitamin C dan antioksidan, yang membantu melindungi mata dari serangan radikal bebas. Sehingga menurunkan risiko anda terkena katarak.

Alpukat

Alpukat mengandung vitamin A, C, dan E yang penting untuk melindungi kesehatan mata. Selain itu, lemak baik di dalam alpukat juga membantu menjaga mata anda agar tetap sehat.

Kesemek hitam