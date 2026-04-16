Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
17 April 2026, 03.39 WIB

Bukan Cuma Wortel! Berikut Deretan Buah yang Mampu Menjaga Kesehatan Mata

Ilustrasi buah beri/freepik

JawaPos.com- Mata merupakan salah satu organ vital yang perlu dijaga. Penglihatan yang baik merupakan rezeki yang harus dirawat dengan baik pula.

Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Beberapa jenis makanan diketahui mampu melindungi mata dari paparan radikal bebas sekaligus membantu menjaga ketajaman penglihatan.

Mungkin anda selama ini lebih familiar pada makanan sejenis sayur yakni wortel atau sayuran hijau, sebagai makanan yang baik untuk mata

Namun, siapa sangka ternyata ada juga berbagai buah yang mengandung nutrisi penting untuk menjaga kesehatan mata anda.

Mengutip informasi dari laman puskesmasperampuan-dikes.lombokbaratkab.go.id dan yap.or.id berikut adalah lima rekomendasi buah yang mampu membantu menjaga kesehatan mata

Pisang dikenal memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Selain kalsium, pisang juga mengandung vitamin A yang penting untuk menjaga kesehatan kornea mata. Konsumsi pisang dapat membantu penglihatan anda tetap optimal. 

Buah beri dengan jenis stroberi, blueberry, murbei, goji berry, cranberry kaya akan vitamin C dan antioksidan, yang membantu melindungi mata dari serangan radikal bebas. Sehingga menurunkan risiko anda terkena katarak.

Alpukat mengandung vitamin A, C, dan E yang penting untuk melindungi kesehatan mata. Selain itu, lemak baik di dalam alpukat juga membantu menjaga mata anda agar tetap sehat.

Buah kesemek hitam mengandung vitamin A, C, dan D. selain itu terdapat mineral lain seperti potassium dan magnesium. Kandungan ini mampu membantu mempertajam penglihatan anda dan melindungi kesehatan mata.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore