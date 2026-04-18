Naila Putri Saragih
19 April 2026, 04.50 WIB

10 Barang Wajib Saat Pindah Rumah Biar Nggak Ribet di Hari Pertama, Jangan Kalap Beli

Ilustrasi keluarga pindah ke rumah baru. (Freepik)

JawaPos.com – Pindah ke rumah baru tentu menjadi momen yang menyenangkan, terutama saat mulai membayangkan penataan interior sesuai selera.

Namun, kondisi akan berbeda ketika hunian yang ditempati belum dilengkapi perabot atau masih belum full furnish.

Dalam situasi tersebut, penghuni perlu beradaptasi lebih cepat karena kebutuhan dasar sehari-hari belum sepenuhnya tersedia.

Aktivitas sederhana seperti beristirahat, makan, hingga menjaga kebersihan diri bisa menjadi tantangan di hari pertama jika tidak dipersiapkan dengan baik.

Melansir dari Bank Sinarmas dan AZKO, ada sejumlah barang yang sebaiknya diprioritaskan saat pindah ke rumah non full furnish, agar aktivitas harian tetap berjalan nyaman sebelum melengkapi kebutuhan lainnya.

1. Tempat Tidur: Penyelamat di Hari Pertama

Setelah seharian angkat barang dan beres-beres, satu hal yang paling kamu butuhkan adalah tidur nyaman.

Tanpa kasur, bantal, dan selimut, rumah baru justru terasa seperti tempat singgah sementara, bukan tempat tinggal.

Bahkan kualitas tidur di malam pertama bisa menentukan mood kamu keesokan harinya.

Yang perlu dibeli :

  • Kasur (foam/spring bed sesuai budget)
  • Bantal dan guling
  • Seprai + sarung bantal
  • Selimut

2. Lemari atau Tempat Simpan: Biar Rumah Nggak Berasa Gudang

Kardus yang menumpuk tanpa tempat penyimpanan bikin rumah terasa sempit dan berantakan.

