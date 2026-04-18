10 Barang Wajib Saat Pindah Rumah Biar Nggak Ribet di Hari Pertama, Jangan Kalap Beli

JawaPos.com – Pindah ke rumah baru tentu menjadi momen yang menyenangkan, terutama saat mulai membayangkan penataan interior sesuai selera.

Namun, kondisi akan berbeda ketika hunian yang ditempati belum dilengkapi perabot atau masih belum full furnish.

Dalam situasi tersebut, penghuni perlu beradaptasi lebih cepat karena kebutuhan dasar sehari-hari belum sepenuhnya tersedia.

Aktivitas sederhana seperti beristirahat, makan, hingga menjaga kebersihan diri bisa menjadi tantangan di hari pertama jika tidak dipersiapkan dengan baik.

Melansir dari Bank Sinarmas dan AZKO, ada sejumlah barang yang sebaiknya diprioritaskan saat pindah ke rumah non full furnish, agar aktivitas harian tetap berjalan nyaman sebelum melengkapi kebutuhan lainnya.

1. Tempat Tidur: Penyelamat di Hari Pertama Setelah seharian angkat barang dan beres-beres, satu hal yang paling kamu butuhkan adalah tidur nyaman.

Tanpa kasur, bantal, dan selimut, rumah baru justru terasa seperti tempat singgah sementara, bukan tempat tinggal.

Bahkan kualitas tidur di malam pertama bisa menentukan mood kamu keesokan harinya.

Yang perlu dibeli :

Kasur (foam/spring bed sesuai budget)

Bantal dan guling

Seprai + sarung bantal

Selimut