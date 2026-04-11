Irfan Ferdiansyah
12 April 2026, 03.43 WIB

Orang Dibesarkan dalam Keluarga yang Berjuang Memenuhi Kebutuhan Hidup, Biasanya Menunjukkan 8 Sifat Ini di Kemudian Hari

JawaPos.com - Masa kecil membentuk siapa kita sebagai individu, dan bagi mereka yang tumbuh dalam keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tantangan yang dihadapi sering kali meninggalkan jejak mendalam pada kepribadian, cara berpikir, dan cara mereka menghadapi kehidupan di masa depan.

 
Kesulitan ekonomi di masa kecil bukan hanya soal kurangnya uang, tetapi juga tentang ketidakpastian, tanggung jawab yang berat, dan tekanan emosional yang lebih besar dari usia mereka.

Psikologi menunjukkan bahwa pengalaman ini dapat membentuk individu menjadi lebih tangguh dan bijaksana, tetapi juga bisa meninggalkan dampak emosional yang perlu mereka kelola sepanjang hidup.
 
Dilansir dari Geediting, terdapat delapan sifat yang sering ditemukan pada orang-orang yang tumbuh dalam keluarga yang kesulitan ekonomi.
 

Sejak kecil, mereka mungkin terbiasa mengurus diri sendiri atau bahkan membantu keluarga dalam berbagai cara, seperti bekerja sejak usia muda atau mengurus adik-adik mereka. 
 
Pengalaman ini membuat mereka tumbuh menjadi individu yang sangat mandiri dan tidak suka meminta bantuan, bahkan ketika mereka membutuhkannya. 
 
Mereka percaya bahwa jika ingin sesuatu, mereka harus mencapainya sendiri.

2. Hemat dan Cermat dalam Mengelola Uang

Orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi saat kecil sering kali memiliki kebiasaan keuangan yang sangat berhati-hati. 
 
Mereka lebih cenderung menabung, menghindari pemborosan, dan selalu mencari cara untuk mendapatkan harga terbaik. 
 
Bahkan ketika mereka telah mencapai kestabilan finansial, mereka mungkin tetap memiliki kebiasaan membandingkan harga atau mencari diskon sebelum membeli sesuatu.

3. Menghargai Hal-Hal Kecil dalam Hidup

Karena mereka tahu bagaimana rasanya hidup dalam keterbatasan, mereka lebih mudah merasa bersyukur atas hal-hal sederhana yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain. 
 
Makan enak, memiliki tempat tinggal yang nyaman, atau sekadar bisa menikmati waktu luang tanpa harus bekerja ekstra adalah sesuatu yang benar-benar mereka hargai.

4. Sulit Menghilangkan Ketakutan akan Ketidakstabilan

Meskipun mereka telah mencapai kestabilan finansial di masa dewasa, mereka mungkin tetap dihantui ketakutan akan kehilangan segalanya. 
 
Mereka lebih waspada terhadap kemungkinan buruk dan sering kali merasa perlu memiliki cadangan keuangan yang cukup besar untuk menghadapi masa-masa sulit yang mungkin datang.
 
Ini bisa membuat mereka cenderung overthinking tentang keuangan dan merasa tidak pernah benar-benar aman.

5. Pekerja Keras dan Enggan Menyerah

Mereka terbiasa melihat orang tua mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka juga mengembangkan etos kerja yang kuat. 
 
Mereka tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan dan memiliki ketahanan yang tinggi dalam menghadapi tekanan. 
 
Mereka percaya bahwa kesuksesan datang dari usaha yang konsisten, bukan keberuntungan semata.

6. Mempunyai Rasa Empati yang Tinggi

Hidup dalam keterbatasan membuat mereka lebih peka terhadap perjuangan orang lain. 
 
Mereka cenderung lebih empatik terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan dan sering kali bersedia membantu, baik secara emosional maupun finansial. 
 
Mereka memahami betapa sulitnya berada dalam situasi tersebut, sehingga mereka berusaha memberikan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan.

7. Cenderung Tidak Mudah Terbawa Gaya Hidup Konsumtif

Banyak orang yang tumbuh dalam kemiskinan tetap memiliki mentalitas sederhana meskipun sudah sukses. 
 
Mereka tidak mudah tergoda oleh gaya hidup mewah dan lebih memilih pengeluaran yang fungsional daripada sekadar untuk pamer. 
 
Mereka mungkin akan lebih memilih menginvestasikan uang mereka dalam sesuatu yang memiliki nilai jangka panjang daripada menghamburkannya untuk hal-hal yang tidak penting.

8. Memiliki Motivasi Kuat untuk Mengubah Nasib

Orang-orang yang dibesarkan dalam kondisi ekonomi sulit sering kali memiliki dorongan kuat untuk memperbaiki hidup mereka.
 
Mereka tidak ingin mengulangi siklus yang sama dan berusaha keras agar generasi berikutnya memiliki kehidupan yang lebih baik. 
 
Motivasi ini bisa mendorong mereka untuk mengejar pendidikan lebih tinggi, bekerja lebih giat, atau membangun bisnis sendiri agar tidak mengalami kesulitan yang sama seperti yang mereka alami di masa kecil.

Kesimpulan

Tumbuh dalam keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup bukanlah pengalaman yang mudah, tetapi hal itu membentuk karakter seseorang dengan cara yang unik. 
 
Mereka menjadi individu yang mandiri, pekerja keras, dan penuh empati, meskipun mereka juga harus berjuang melawan ketakutan akan ketidakstabilan dan kesulitan untuk mempercayai orang lain dalam hal keuangan.

Bagaimana pengalaman masa kecil Anda memengaruhi diri Anda saat ini? 
 
Apakah Anda melihat beberapa sifat ini dalam diri Anda atau orang-orang di sekitar Anda?

Editor: Hanny Suwindari
